Els cinemes Palau Balañà ja són història

Els cinemes Palau Balañà seran història a partir d’aquest divendres. La icònica multisala del barri de Sants de Barcelona, ubicada tot justa davant l’Estació de Sants, tanca des d'avui. Els cinemes eren dels més antics de la capital catalana i un dels que tenia més localitats quan es van fundar, el 1965. A principis del 2000 van iniciar un període de reformes i va reobrir amb set sales amb tecnologia digital en 3D. La degradació de les instal·lacions en els darrers mesos era evident i feia preveure el desenllaç final que ha comportat el tancament d’un cinema que formava part de la historia de Sants. La clausura ha generat a més un conflicte laboral al grup propietari per l’acomiadament dels treballadors.

"Els cinèfils ho tenim cru. És una pena que els tanquin però amb les noves tecnologies (Netflix, televisions gegants a casa…) es comprèn que molta gent es quedi a casa i no vagi al cine", explicava l’Hugo aquest passat dissabte davant les guixetes dels cinemes Palau Balañà. Aprofitava que projectaven Sonic per anar -hi amb la seva filla i acomiadar-se d’aquestes sales que deixen orfe de cinema al barri de Sants (amb l’excepció del Zumzeig, que és una cooperativa i projecta un altre tipus de cinema).

"No ens ho esperàvem" diu un espectador

Amb un posat seriós, en Miquel que porta 30 anys treballant al cinema agafant les entrades dels espectadors explicava que la decisió que ha pres l’empresa de tancar els ha agafat per sorpresa: "no ens ho esperàvem, ha sigut de cop i no ens han dit gaire res, no ho entenem perquè sempre hi ha gent en aquest cinema". I de gent no n’hi faltava, si més no aquest passat cap de setmana. Si bé molts dels espectadors consultats confessaven que havien aprofitat el cap de setmana per dir adeu al seu cinema de barri, d’altres també explicaven que eren espectadors habituals, i que amb el tancament dels cinemes Palau Balañà hauran d’agafar el transport públic per gaudir de la gran pantalla.

Malgrat l’apertura dels cinemes Girona, el cinema Texas i el Zumzeig, a Barcelona els cinemes multisales de barri s’han anat esvaint. En els darrers anys han tancat els cinemes París, Rex, Urgell, Club Coliseum i Aribau Club. I a moltes d’aquestes antigues sales el que hi han fet son botigues o supermercats.



Aquest cinema que segons ha comunicat l’empresa tanca per "manca d’espectadors" segons ha pogut esbrinar Públic, va obrir les portes el 1965 i eren un dels més antics de la ciutat. No es van reconvertir en un multicinema de set sales fins l’any 2002, però quan van obrir, en una ciutat mossegada per la dictadura franquista, aquest cinema era una sala de 1.600 localitats dotada de la millor tecnologia.

El grup Balañà que va començar la seva activitat cinematogràfica el 1943 amb el cinema Avenida de la Luz, malgrat el tancament del Palau Balañà, mantindrà sis cinemes en funcionament a Barcelona: Arenas Multicines, Aribau Multicines, Balmes Multicines, Bosque Multicines, Glòries Multicines i Gran Sarrià Multicines.



De moment, l’empresa intentarà reubicar a tres dels treballadors del Palau Balañà. El conjunt de la plantilla del grup no està satisfeta amb la solució, que considera insuficient, i per això han decidit fer vaga cada dissabte fins que s’arribi a un acord que afavoreixi als treballadors que s’han quedat sense feina.