Els Cinemes Texas de Barcelona tancaran definitivament

Els Cinemes Texas, tancats des del març per la pandèmia, no tornaran a obrir les portes. Segons avança L'independent de Gràcia i ha confirmat l'ACN de fonts de la sala, la iniciativa impulsada el 2014 per Ventura Pons al carrer Bailèn de Barcelona no ha pogut superar la crisi sanitària. El local era de lloguer i ara torna a mans dels propietaris, que seran els que decidiran si es manté com a cinema o es dedica a alguna altra activitat. Segons L'independent de Gràcia, una plataforma veïnal ha començat a fer els primers contactes amb entitats i comerços per recollir signatures i elaborar un manifest per salvar-los.



Els Texas van néixer amb la voluntat de programar reestrenes en versió original subtitulada al català i pel·lícules infantils doblades en aquesta llengua. A més, oferien maratons temàtiques, sessions amb presentació i recuperació de clàssics del cinema. Pons ja va haver de tancar els AlbaTexas -els antics cinemes Albatros- de València, que va obrir el 2017. La iniciativa dels cinemes Las Vegas de Figueres també tampoc va funcionar.



Ventura Pons es troba immers des de fa temps en dificultats econòmiques. Aquest estiu va decidir posar a subhasta la seva col·lecció d'art per "poder continuar fent cinema". De fet, els problemes dels Texas s'arrosseguen des d'abans de la pandèmia i el cineasta havia denunciat que les productores no rebaixaven preus, de manera que era molt complicat sobreviure oferint preus populars, com feia el Texas. Els més de tres mesos de tancament que van patir les sales durant la primavera van provocar unes pèrdues conjuntes de 200 milions, segons les dades de la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE).