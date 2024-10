Els Comuns exigeixen a Illa que prioritzi l'habitatge i la millora de Rodalies

Garantir l'accés a l'habitatge i millorar l'estat dels serveis de Rodalies han de ser les prioritats del Govern de Salvador Illa i no pas l'ampliació del Prat, a parer dels Comuns. El portaveu del seu grup parlamentari, David Cid, ha aprofitat la seva intervenció al debat de política general per avisar el president que la acció serà "jutjada" en funció de si soluciona aquestes dues carpetes: "No té cap sentit voler un aeroport de Champions mentre tenim unes Rodalies de segona regional", ha proclamat, per afegir que "president, serà jutjat per l'estat de Rodalies i per si els catalans poden pagar el lloguer o la hipoteca".

El portaveu dels Comuns també ha instat Illa a "explorar tot l'autogovern" per regular el lloguer de temporada i per habitacions a Catalunya. En aquest sentit, Cid ha insistit que la situació de l'habitatge "no està regulada", i que cal posar límits a qui fa "negoci" amb aquest dret. El portaveu dels Comuns considera que hi ha "recorregut" amb el tema dels lloguers de temporada, i que no demana que el Govern se salti la llei, sinó que "la faci complir".

Cid també ha insistit que la negociació dels pressupostos serà la "prova de foc" de la legislatura. I ha apuntat que el president també ha de triar pel que fa al turisme: o aposta per un país de turistes, o un país de trens: "Va de prioritats", ha conclòs. El diputat ha subratllat que no pot ser que els turistes vinguin a Catalunya i emetin tot el CO2 que vulguin: "Això en algun moment ens petarà".

Illa promet "mesures" pel lloguer de temporada

En la seva rèplica, Illa ha promès als Comuns que hi haurà "mesures" per controlar els llogues de temporada i ha augurat que la regulació serà "abans de finals d'any". Segons ha dit, tant ell com la consellera [de Territori i Habitatge] Sílvia Paneque estan treballant i col·laborant amb el Govern espanyol per "resoldre aquest problema greu". En aquesta qüestió, ha recriminat a Junts que no permetés la tramitació de la llei que havia de regular aquests lloguers al Congrés.

D'altra banda, Illa s'ha referit a la situació de Rodalies i ha avançat que "és literalment impossible resoldre-ho en cinc mesos". Per això ha demanat "un temps ampli" per poder millorar el servei, pendent encara de traspàs a Catalunya. Tot i això, el president s'ha compromès a "accelerar al màxim" la millora però ha dit que s'ha de fer "amb terminis realistes".

Finalment, amb relació al turisme, Illa l'ha reivindicat com a font de prosperitat però ha defensat que "ha d'estar regulat i amb certs límits". "No pot ser un campi qui pugui", ha resumit. En la qüestió de l'ampliació de l'aeroport el president s'ha mostrat partidari de tenir "una economia connectada", també a través de l'aeroport, però ha garantit que la suposada ampliació "serà sempre i en qualsevol cas amb els màxims estàndards mediambientals".