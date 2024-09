ERC i Comuns plantegen regular el lloguer de temporada al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona

Després que el "no" de Junts impedís que el Congrés iniciés la tramitació de la proposició de llei per regular els lloguers de temporada i d'habitacions -una mesura àmpliament demanda per les entitats pel dret a l'habitatge-, ERC i Comuns han plantejat que la regulació es faci a través del Parlament o l'Ajuntament de Barcelona.

Segons han avançat en un comunicat, els republicans portaran una proposta de resolució al debat de política general de la cambra catalana -que se celebrarà del 8 al 10 d'octubre- per "recuperar" la llei catalana de temporada i habitacions.

A l'abril, i ja quan estava en funcions, el Govern de Pere Aragonès va aprovar un decret per regular els lloguers de temporada i d'habitacions, amb l'objectiu d'evitar-ne l'ús fraudulent. Aquestes figueres han estat denunciades per les entitats com els principals forats de la llei estatal de l'habitatge i que estan permetent que els preus dels lloguers se segueixin disparant i s'hi eviti un accés assequible.

A finals de maig, però, el PSC i Junts van tombar la regulació, que sí que va rebre el suport de Comuns i la CUP, a més d'ERC. ERC subratlla que "ara hi ha marge per recuperar la legislació catalana i aprovar la normativa al Parlament de Catalunya, ja que la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, forma part dels acords d'investidura" amb el PSC.

En aquest sentit, la diputada al Parlament i portaveu en Habitatge d'ERC, Ester Capella, ha lamentat que aprofitant els forats de la llei estatal, "alguns trobin camins per especular". "Ens han fet perdre mig any en detriment dels drets dels ciutadans i ciutadanes, és urgent que es posin les piles", ha assegurat.

Esquerra aposta per recuperar la totalitat de la normativa aprovada a l'abril, ja sigui via decret o proposició de llei dels grups parlamentaris i, en tot cas, buscar solucions a l'emergència habitacional "de la forma més consensuada possible amb les entitats socials i la resta d'agents polítics".

La proposta dels Comuns

Pel que fa a Barcelona en Comú, la regulació del lloguer de temporada és una de les dues condicions que ha posat la formació per negociar els pressupostos de l'Ajuntament. L'altra és tancar dues de les terminals de creuers del Port de Barcelona. Segons va manifestar aquest dijous la futura presidenta del grup municipal de BComú, Janet Sanz, "davant la ciutat en venda, plegada a les elits i els lobbies que lidera Collboni, proposem tornar la ciutat als veïns, als barris, una ciutat en comú".

En el cas del lloguer de temporada, la proposta que plantegen els Comuns passa per modificar el Pla General Metropolità (MPGM), amb l'objectiu que declari tot l'habitatge residencial de Barcelona com a habitatge permanent. I, en paral·lel, tirar endavant un pla especial urbanístic que estableixi al detall en quins casos es poden permetre habitatges de temporada.