El vot en contra de Junts, al costat del PP i Vox, impedeix que es tramiti al Congrés la llei per regular els lloguers de temporada

El PP, Vox i Junts han tancat aquest dimarts les portes del Congrés a la presa en consideració d'una proposició de llei impulsada per Sumar per regular els lloguers de temporada i per habitacions. La proposta, sorgida de les reclamacions dels sindicats de llogateres, volia evitar que es fessin servir aquestes vies per esquivar els preceptes garantistes i les limitacions de preus establertes a la llei d'habitatge aprovada l'any passat. Finalment, però, la iniciativa ha decaigut amb 178 vots en contra i 172 favorables del PSOE i els seus socis d'investidura. El PNB, que hi ha votat a favor, havia criticat el seu redactat avisant que, en cas de tirar endavant, aprofitaria la tramitació per fer-hi esmenes.

"A Barcelona gairebé la meitat dels pisos de lloguer són de propietaris que tenen sis o més habitatges, això no és un petit propietari, és algú que es pot permetre no treballar i viure exclusivament de les rendes", ha denunciat el portaveu de Sumar, Íñigo Errejón. A parer seu, que els preus estiguin "disparats" no és "una casualitat" sinó el resultat del poder "d'una minoria sobre la majoria".



Segons Sumar, la llei actual ha fet que els lloguers de temporada o per habitacions es converteixin en una "esquerda" per apujar els preus per sobre de l'IPC o per fer contractes més curts del que marca la normativa. Per resoldre-ho, proposaven limitar la duració dels acords temporals o per habitacions a sis mesos i si se n'encadenen més de dos, es considerin d'habitatge habitual. La proposició també volia que fos obligatori justificar la necessitat de fer un contracte temporal.

Pel part del PSOE, el diputat Javier Rodríguez ha dit que la proposta de Sumar va en la direcció correcta, però és incompleta. "Donarem suport a la proposta", ha anunciat abans d'alertar que hi ha un dèficit d'habitatges que s'ha de resoldre des de dreta i esquerra amb "seguretat jurídica" i "col·laboració publicoprivada" per poder construir, com a mínim, 300.000 pisos a tot l'Estat.



Durant el debat, la diputada del PNB Maribel Vaquero també ha avisat que, si la proposició tirava endavant, presentarien esmenes per modificar el seu text, i el d'altres lleis més enllà de la d'arrendaments urbans. "Encara que es vulgui amagar, o fins i tot dissimular, les dades no poden tapar la realitat: gran part dels efectes del lloguer són conseqüència de la llei d'habitatge, que també s'haurà de retocar", ha afirmat en explicar el seu vot favorable.

Des d'ERC, que han donat suport a la iniciativa finalment descartada, la diputada Pilar Vallugera ha admès que patia per si la tramitació i la negociació de la norma acabava fent que tot plegat acabés en un calaix. També ha manifestat que hi havia la possibilitat que s'acabés pactant la modificació de la llei d'habitatge canviant alguns dels punts que tant esforç va costar als partits d'esquerra per protegir als "més vulnerables".

Crítiques de Junts abans de la votació

Madrenas (Junts): "Els vam advertir que causaria una enorme inseguretat jurídica"

Per part de Junts, que finalment ha votat en contra, la diputada Marta Madrenas ha argumentat que les dades "gens optimistes" demostren que la llei d'habitatge aprovada fa un any no era bona i que cal fer un gir en les polítiques actuals. "Els vam advertir que causaria una enorme inseguretat jurídica", ha remarcat abans d'assegurar que al darrer any s'ha reduït l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya més d'un 30%. "La van embolicar amb la llei de l'habitatge i ara ho volen emmascarar amb la d'arrendament", ha asseverat.



El debat ha acabat amb la intervenció de la representant popular Soledad Cruz-Guzmán, qui ha dit que la situació de l'habitatge a Espanya és "crítica" després de sis anys de "nefasta" gestió del Govern de Pedro Sánchez. "La preocupació dels espanyols per l'accés a l'habitatge és màxima", ha manifestat.

Votacions del PP amb Junts o el PNB

No és la primera vegada en els darrers temps que Junts o el PNB s'alineen amb el PP per descartar propostes del govern espanyol o dels seus socis d'esquerres. La setmana passada els nacionalistes bascos ja van avalar el reconeixement del candidat opositor veneçolà Edmundo González com a guanyador de les eleccions celebrades al juliol. Una mica abans, a l'agost, els de Míriam Nogueras van secundar les peticions del PP davant la Diputació Permanent demanant la compareixença de Pedro Sánchez, de la vicepresidenta María Jesús Montero o del ministre de Transports, Óscar Puente.

Abans de l'aturada estiuenca, els vots de Junts i el PNB també va servir al PP i a Vox per descartar votacions clau, com els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2025-2027 i el límit de despesa del pressupost per al 2025. "Ens trobem davant d'un govern que no vol entendre que no té majoria absoluta", van alertar aleshores des de Junts, que també van fer decaure la presa en consideració de la reforma de la llei d'estrangeria proposada pel PSOE, Sumar i Coalició Canària.