El Sindicat de Llogateres i la CGT celebren la primera escola d'estiu del sindicalisme social

Des d'aquest dijous i fins diumenge se celebra la primera edició de l'Escola d'Estiu Joan Liébana impulsada entre el Sindicat de Llogateres i la CGT Catalunya a la Casa de Colònies Vespella d'Esplai de Gurb (Osona), que compta amb uns 250 inscrits. Els responsables reivindiquen el sindicalisme com "una eina de defensa de la classe treballadora davant l'explotació laboral i el rendisme". "Ens formem en la lluita i en el conflicte, però també necessitem espais de reflexió i de generació de coneixements col·lectius per seguir organitzant-nos amb més força i continuar guanyant drets", sostenen.

Les entitats s'han unit després d'anys de fer les seves respectives escoles d'estiu, iniciatives que busquen un espai per trobar-se amb els sindicalistes i alhora cercar nous afiliats. "Fa anys que veiem que les dificultats que travessen la gent treballadora són la precarietat laboral, amb salaris baixos… i el tema de l'habitatge, i que cada dia es més difícil independitzar-se i aconseguir un pis", explica el secretari d'Acció Social de CGT Catalunya, Iru Moner Tomàs.

Fruit d'aquests punts comuns, el sindicalisme social s'ha agermanat per llençar una proposta conjunta més potent: "Esperem que sigui un dels passos per col·laborar més estretament". En total seran quatre jornades en les quals "es parlarà de tot", des d'anàlisis conjunturals fins al moment del feminisme, passant per tallers sobre com començar l'activitat sindical a la feina en un bloc de pisos.

Durant tot el cap de setmana hi passaran unes 250 persones, amb alta afluència especialment dissabte. L'escola és oberta persones no afiliades, i ha aconseguit sumar més d'una vintena de participants que no son cap de les organitzacions. "L'objectiu és que la gent surti amb més ganes de construir el sindicalisme social i que tingui més eines per fer-ho millor", afegeix el secretari d'Acció Social de CGT Catalunya.

La programació

Tot i que durant la resta de dies es farà a Gurb, l'escola d'estiu del sindicalisme social ha arrancat aquest dijous a Barcelona. La xerrada Feminisme i l'organització popular i sindical ha comptat amb Denon Bizitak Erdiguean de Totes Les Vides Al Centre, organització feminista d'Euskal Herria que va participar en l'organització de la vaga feminista del 30 novembre de 2023. "La vaga del 8M s'ha folkloritzat i no es el que era", destaca el sindicalisme sobre l'autoorganització d'una vaga particular, que va posar sobre la taula propostes per reforçar l'estructura de cures i d'autodefensa comunitària.

Cal destacar també l'Anàlisi Conjuntural de divendres, que servirà com a "marc base" per posar en situació. Comptarà amb ponències des d'una perspectiva laboral, d'habitatge, econòmica i de gènere, amb Ermengol Gassiot de CGT; Marta Ill del Sindicat de Llogateres, l'autor Corsino Vella i Laia Facet, especialista en gènere i classe. A "nivell popular", Moner destaca que "serà bastant potent" la xerrada Fem-ho POP. Joventut, discurs reaccionari i hegemonia neoliberal. La batalla pel relat, amb el youtuber Pol Cuellilargo, l'streamer i escriptora Anna Pacheco i l'actriu i activista gitana Silvia Agüero.

Tot plegat servirà també per analitzar com està el moviment després del post 15-M, el post-Procés, l'auge del feminisme i "com aixo va caient i hi ha una reacció individualista i de dretes", afegeix el secretari d'Acció Social de CGT Catalunya. "El nostre jovent masculí fa un gir cap a la dreta, normalment es al revés", ha dit el responsable, per la qual cosa aquests tres testimonis faran una anàlisi des del punt de vista dels joves i també amb la perspectiva de les xarxes.