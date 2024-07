Els sindicats catalans s'uneixen per defensar a les sis de La Suiza i condemnar la repressió sindical

Els sindicats catalans fan front comú per condemnar la repressió que asseguren patir i denunciar la sentència del cas de 'les sis de La Suiza'. Fins a 10 organitzacions de treballadors han participat en una roda de premsa aquest dilluns: CNT de Catalunya i Balears, CGT, Solidaridad Obrera, CCOO, UGT, COS, IAC, COBAS, USOC, CSC-Intersindical. "La compareixença ha estat una demostració de solidaritat i unitat en la lluita per la llibertat sindical i contra la repressió laboral", sostenen en una nota de premsa.

Els sindicats rebutgen la condemna de tres anys i mig de presó imposada a les sis treballadores de la pastisseria La Suiza de Xixón (Astúries), que ha estat ratificada pel Tribunal Suprem. La consideren "un exemple més de la repressió que l'Estat exerceix sobre l'acció sindical". Amb tot, destaquen la convocatòria de mobilització d'aquest dijous a les 19.30 h a la plaça Urquinaona de Barcelona en suport de les treballadores.

La sentència del Jutjat Penal núm. 1 de Xixón "ha posat en evidència la contradicció entre la defensa dels drets laborals i els interessos de les classes dominants", critiquen els sindicats. La CNT ha recordat que aquesta condemna s'emmarca en un context de "repressió diària a les empreses, on les sancions, els acomiadaments, l'abús d'autoritat i l'assetjament laboral són respostes freqüents a la reivindicació de drets laborals per part dels treballadors i treballadores".

Demanen l'absolució

Les organitzacions de treballadors han expressat la seva solidaritat amb les condemnades i han reiterat la importància de la llibertat sindical com a "eina imprescindible per a la defensa dels drets laborals". També han fet una crida a la classe treballadora i a les seves organitzacions a unir-se en defensa de l'absolució de les condemnades i a "participar activament" en les mobilitzacions convocades.

La CNT ha assegurat que continuarà donant suport a les treballadores "a totes les instàncies necessàries" per reivindicar la seva llibertat i ha subratllat el "deure moral de lluitar perquè aquest cas de repressió no suposi un retrocés en les aspiracions de la classe treballadora per a l'emancipació i la llibertat". Els sindicats participants han reafirmat el seu compromís amb la solidaritat obrera: "La unitat és l'únic camí per fer front a la repressió i defensar els drets laborals", afegeix la nota.