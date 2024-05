Entitats dels moviments socials exigeixen als partits 10 mesures clau contra la crisi de l'habitatge

Setze organitzacions i entitats de la societat civil han firmat un manifest amb 10 mesures pel dret a l'habitatge digne i assequible a Catalunya. Demanen que el nou Govern i el Parlament sorgits de les eleccions del 12-M les posin en marxa "per capgirar la situació d'emergència habitacional que pateix el país". Demanen als candidats "què escoltin i responguin davant la ciutadania si les assumeixen o les rebutgen". Les propostes s'han presentat públicament aquest dilluns davant de la Casa Orsola de Barcelona, emblemàtic bloc en lluita contra l'especulació.

"No són meres conjectures, sinó polítiques concretes i possibles", diuen en una nota del Sindicat de Llogateres. Destaca un pla de xoc per acabar amb el sensellarisme i reduir la "vergonyosa" llista d'espera de les meses d'emergència a zero, "reallotjant en habitatges dignes i no en pensions". També demanen inversió en polítiques d'habitatge del 2% del PIB i augmentar els habitatges públics "fins a posar la llista de 86.876 sol·licitants a zero". I assegurar recursos públics d'habitatge a les persones migrades, sancionant el "racisme immobiliari".

Una altra mesura és prohibir el lloguer turístic mentre no estigui garantida la primera residència a tothom, i aplicar mesures antiespeculatives i contra l'expulsió residencial urbana i rural. Demanen sancionar els propietaris que incompleixin les lleis de regulació de preus i lloguer social obligatori, i posar en funcionament "immediatament" el decret llei de lloguers de temporada i d'habitacions. També estendre i consolidar mesures com la reserva del 30% en noves construccions i rehabilitacions per habitatge protegit en sòl urbà.

Altres propostes són fer complir la Llei 24/2015 per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia, un programa que abordi la despoblació, i faciliti l'arrelament en l'entorn rural, o l'impuls del cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús i fórmules amb control comunitari. Tanmateix, demanen blindar el patrimoni públic d'habitatge per evitar la seva pèrdua i recuperar els habitatges buits de grans tenidors i fons voltor per a lloguers socials.

En la seva nota, remarquen que el dret fonamental d'habitatge digne i assequible "no està garantit" a Catalunya. "El model actual ens ha portat a una situació de misèria i desigualtat insostenible en tots els sentits", critiquen, assenyalant que "s'han anat posant pedaços en forma de polítiques d'habitatge totalment insuficients, un fracàs institucional". Reclamen "un canvi urgent i necessari" assegurant que hi ha "un consens social molt ampli en aquesta direcció".

16 organitzacions

Entre les 16 organitzacions o lluites de referència signants es troben les PAH catalanes, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, l'Observatori DESCA, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, la Sectorial d'Habitatge Cooperatiu de la Xarxa d'Economia Social (XES), Resistim al Gòtic, la Plataforma Regularización Ya!, Plataforma Stop Hard Rock, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Pirineu Viu, Las Kellys, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Ecologistes en Acció de Catalunya, Aigua és Vida, i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).