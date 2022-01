Els contagis es mantenen per sobre dels 30.000 diaris a les portes de la cavalcada de Reis

A poques hores de l'arribada dels Reis, els contagis de la pandèmia es mantenen per sobre dels 30.000 diaris com ja va passar aquest dilluns. Salut ha declarat en les últimes hores 32.764 casos nous. La majoria de cavalcaldes, tot i les restriccions, tiren endavant tot i que amb el reforç de les mesures de seguretat per evitar aglomeracions.

A Barcelona no es llançaran caramels per evitar aglomeracions i que la gent es tregui la mascareta

Pel que fa a la situació als hospitals, hi ha 60 ingressats més (1.856), tot i que baixen en set els crítics a l'UCI (468). Una de cada quatre de les proves de la darrera setmana han donat positiu, dada que baixa respecte a dilluns per un canvi de càlcul aplicat per Salut. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.846,28, molt per sobre dels 1.657,29 de la setmana anterior. Pel que fa a les defuncions, s'han notificat 66 noves morts i la xifra total puja a 24.692.

Canvis per adaptar les cavalcades a les restriccions

Pel què fa a la cavalcada dels Reis Mags d’aquest dimecres, la majoria de municipis l'han tirat endavant tot i les restriccions, però amb un reforç de les mesures de seguretat per evitar contagis. És necessari que tots els participants de la cavalcada portin la mascareta i que s’evitin aglomeracions, i el Govern ha recomanat que s’evitin recorreguts per carrers estrets i es prioritzin els circuits en sentit únic.



A Barcelona, de manera excepcional, no hi haurà caramels per tal d'evitar aglomeracions i que la gent es baixi la mascareta. Unes 800 persones participaran de la desfilada, que començarà poc després de les 18 hores i transcorrerà pels carrers habituals. Els Reis d'Orient arribaran per mar, en un acte al qual no podrà assistir públic, i compartiran una carrossa nova. També estrenaran vestuari i, per primera vegada, aniran acompanyats de patges reials que explicaran la festa en llengua de signes.



A Lleida, Ses Majestats d'Orient arribaran a les 17.05 h a l'estació de tren i, com a novetat, en aquesta ocasió ho faran amb el tren de la Pobla, més d'hora que en altres anys. Tot seguit, la cavalcada, que comptarà amb dotze carrosses, sortirà a les 18 h des de la plaça Ramon Berenguer IV i farà el seu recorregut habitual d'altres anys.



La cavalcada dels Reis Mags a Girona, que serà íntegrament a peu, recorrerà uns dos quilòmetres i Ses Majestats repartiran 16.000 xocolatines amb el segell del pastisser Jordi Roca, que seran part dels regals que, més enllà dels caramels, el seguici reial oferirà a la mainada.



A Tarragona, els tres Reis arribaran a les 18.15h al port. A les 19h s'iniciarà el recorregut al carrer Reial, amb les carrosses del Fanal de la ciutat de Tarragona, així com la carrossa de l'Estel, la de la Sínia i les del Dromedari, el Camell i l'Elefant. Desfilaran per de la plaça dels Carros, el carrer Apodaca, la plaça de la Mitja Lluna, al carrer Unió, la Rambla Nova, el carrer Sant Agustí i Portalet, per arribar finalment a la plaça de la Font, on els rebrà l'alcalde, Pau Ricomà.