Els desnonaments s'aturen temporalment a Barcelona pel coronavirus

El Servei de Jutjats del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que comunica els desnonaments ha informat aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona que se suspenen tots els desnonaments a la ciutat. En l'acord entre la Lletrada de l’Administració de Justícia del Servei d’Actes de Comunicació i Execució Civil de Barcelona, document al qual ha pogut tenir accés Públic, estableixen "suspendre totes les diligències no urgents" fins que les autoritats sanitàries no modifiquin les mesures de precaució establertes per la crisi del covid-19. Així doncs, és una paràlisi momentània.



En aquest informe han advertit que la Comissió Permanent de la Sala de Govern del TSJC "no ha rebut en cap moment cap material higiènic i sanitari de prevenció contra el possible contagi del virus COVID-19". "Malgrat l’existència d’unes dependències obertes al públic i al fet que el seu personal s’ha de traslladar a fer sortides al carrer; només s’ha senyalitzat una línia d’atenció groga al terra davant del mostrador", han denunciat.

La suma d'aquestes condicions han frenat les accions no urgents d'aquests serveis, entre ells l'execució de desnonaments. Per la seva banda, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha celebrat aquesta mesura i espera que sigui "extensible a tot l'estat". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat aquest divendres una carta al president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, per demanar la "urgència" de suspendre desallotjaments. Fonts del CGPJ consultades per Públic confirmen que la competència per frenar temporalment els desnonaments a Barcelona és del TSJC, no pas del CGPJ, així que la decisió presa per l'òrgan judicial no hauria estat vinculada a l'exigència de l'alcaldessa.

També aquest divendres el TSJC ha autoritzat la suspensió de diferents actuacions judicials a tots els partits judicials catalans després de rebre diverses sol·licituds per ajornar procediments i limitar l'accés de persones a les dependències judicials.



Catalunya va acumular el 23% de desnonaments de tot l'Estat durant el 2019, amb 12.446, dels quals 2.125 han tingut lloc a Barcelona. Són dades del Consell General del Poder Judicial, que situen Catalunya liderant el rànquing dels desnonaments, amb Andalusia i el País Valencià al darrere, amb 8.806 i 7.390, respectivament. Catalunya també lidera la classificació de llançaments per impagament del lloguer, amb 8.427, mentre que està en tercera posició en els derivats d'execució hipotecària.