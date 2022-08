Els edificis públics, el transport i els centres comercials comencen a aplicar les limitacions de temperatura

La temperatura als edificis públics, transports, hotels, comerços i centres comercials i culturals haurà de ser de 19 graus com a màxim a l'hivern i de 27 graus com a mínim a l'estiu a partir d'aquest dimarts. Les mesures aprovades aquest dilluns al vespre pel Consell de Ministres del Govern espanyol entraran en vigor amb la publicació al BOE, encara que s'estableix un període de 10 dies per fer les adaptacions necessàries pel seu compliment en cas que sigui necessari. Les limitacions seran vigents fins l'1 d'octubre del 2023. El Consell de Ministres també ha aprovat un conjunt de mesures urgents incloses en un pla d'eficiència i estalvi energètic.

Els comerços hauran d'apagar els llums dels aparadors a les deu de la nit, així com la il·luminació d'edificis públics, i preveu multes davant de possibles incompliments. La mesura entrarà en vigor una setmana després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i estarà vigent fins l'1 de novembre del 2023.

Altres mesures

En el paquet de mesures energètiques també s'inclou l'obligació de tenir tancaments automàtics de les portes d'accés als immobles amb aclimatació perquè no suposi un malbaratament d'energia. S'haurà d'aplicar abans del 30 de setembre.



A més, els immobles que hagin passat la inspecció d'eficiència energètica abans de l'1 de gener del 2021 hauran de passar una revisió extraordinària abans d'acabar el 2022.

Pel que fa al foment de les energies renovables, el govern espanyol ha convocat una nova subhasta de renovables, amb 3.300 MW per a centrals eòliques i fotovoltaiques.



A banda, aquest dimarts es traurà a consulta pública una nova línia d'ajudes al sector terciari, amb 100 milions d'euros a càrrec del Fons Nacional d'Eficiència energètica, que estarà vigent fins al desembre del 2024.

El Govern espanyol també ha aprovat ampliar amb 100 milions d'euros més el programa d'eficiència energètica a la indústria.



La ministra Teresa Ribera ha dit que aquest és un primer pas relatiu al foment de l'estalvi i l'eficiència energètica i ha remarcat que al setembre es presentarà un pla de contingència i estalvi més ampli.

El Govern espanyol adverteix Ayuso que "ha de complir"

Ayuso: "Provoca foscor, pobresa, tristesa mentre el Govern tapa la pregunta: quin estalvi s'aplicarà a ell mateix?"

D'altra banda les mesures d'estalvi energètic han suposat l'enèsim enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Govern espanyol. Tot plegat després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit ja que no té intenció d'aplicar el decret de mesures d'estalvi energètic que va aprovar el Consell de Ministres de dilluns.



"Madrid no s'apaga", escriu en un twit on promet que el decret "per part de la Comunitat de Madrid no s'aplicarà". Segons Ayuso, la reducció d'enllumenat a monuments, edificis públics i comerços "genera inseguretat i espanta el turisme i el consum". "Provoca foscor, pobresa, tristesa mentre el Govern [espanyol] tapa la pregunta: quin estalvi s'aplicarà a ell mateix?", diu.

Calviño: "Estem acostumats a aquest tipus de respostes de la senyora Ayuso, que sempre demostra falta de solidaritat i egoisme"

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Nadia Calviño, ha advertit aquest dimarts a la presidenta de la Comunitat de Madrid que el decret llei de mesures d'estalvi energètic "s'ha de complir". "Estem acostumats a aquest tipus de respostes de la senyora Ayuso, que sempre demostra falta de solidaritat i egoisme" i que "no reflecteix l'esperit de la gran comunitat autònoma que és Madrid, que estic segura que no veu les coses d'aquesta manera".



Calviño s'ha preguntat com actuarà Feijóo davant l'actitud d'Ayuso, un cop la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, "del PP europeu" va dir que cal "una resposta unida i solidària i que Espanya és un referent". "En aquesta ocasió Feijóo no podrà posar-se de perfil" i ha de triar "entre donar suport a la Comissió Europea o a la presidenta d'una comunitat autònoma".