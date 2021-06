Els festivals testejen la normalitat

L'any 2020 va ser una travessia pel desert per als festivals de música: la majoria es van cancel·lar o es van ajornar per la Covid. Un any més tard, han posat les seves maquinàries en marxa per a recuperar una certa normalitat. No serà 100% possible: les mesures sanitàries continuen vigents i les normes canvien d'una setmana per a una altra. La incertesa ha portat a alguns dels grans, com el Primavera Sound o el Sónar, a ajornar fins el 2022. Uns altres han decidit tirar endavant malgrat les circumstàncies. Les multituds, la llibertat de moviment, el ball i la proximitat formen part de l'ADN dels concerts. Per a poder celebrar-se enguany, la majoria de festivals hauran de renunciar a la seva naturalesa lliure i festiva i proposar condicions molt més limitadores i asèptiques.

En molts casos, el format de festival –concerts en una o diverses jornades amb escenaris compartits– s'ha reconvertit en cicles amb un artista per sessió. És el que passa amb el Share, que s'ha reinventat com a cicle de deu concerts en l'Estadi Olímpic, un gran espai que dona cabuda al seu públic habitual i, alhora, permet mantenir les distàncies. "Per a nosaltres és un somni fer el festival a l'estadi", explica Stefano Maccarone, director del Share, un festival amb enfocament solidari que es pot celebrar després de replantejar el format fins a cinc vegades.



Festivals pioners

Altres festivals, com el Cruïlla, el Vida o el Canet Rock, han convertit la crisi en oportunitat per a acollir proves pilot per a la gestió de la pandèmia. En col·laboració amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i avalats pel Procicat, han organitzat dispositius sanitaris per a fer test d'antígens a tots els assistents, donant continuïtat a la prova pilot realitzada el març al Palau Sant Jordi. Així es garantirà que ningú infectat per coronavirus accedeixi als recintes i que es pugui gaudir dels concerts sense limitació de moviment ni distàncies. En paraules de Jordi Herreruela, director del Cruïlla, es tracta de "crear un espai sense contagis, una bombolla sanitària". Els testos, que es paguen amb l'entrada, seran nasals i menys invasius, i es faran abans d'entrar al recinte.



El Vida serà el primer a Catalunya a celebrar-se sense distàncies de seguretat, els dies 1, 2 i 3 de juliol a Vilanova i la Geltrú, gràcies als testos. "Nosaltres ja érem un festival més sostenible i sense aglomeracions", explica el seu director, Dani Poveda, assenyalant que l'entorn de la Masia d’en Cabanyes és ideal per a acollir el seu aforament habitual –10.000 persones per dia– i alhora, amb les proves, "generar un entorn segur" en el qual moure's lliurement.

Per al Cruïlla, que es farà al Fòrum els dies 8, 9 i 10, suposa un gran repte organitzatiu, perquè hauran de realitzar 25.000 test en unes sis hores. L'esforç, assegura Herreruela, valdrà la pena: "Sentim que estem fent història i creant els espais per a tornar a la vida".



Per als artistes, la recuperació d'una certa normalitat és "un motiu per a l'optimisme", com afirma Klaus Stroink, de Stay Homas. El grup, popularitzat durant el confinament, només va fer 11 concerts el 2020. Ara esperen viure l'experiència del directe més intensament "i compartir les nostres cançons amb la gent". Segons Stroink, la distància i la mascareta "crea una energia molt diferent, molt més limitada, no es viu igual". Per això, confia que amb la vacunació i els testos les mesures "es tornin més permissives".



Segons Miki Florensa, guitarrista de La Pegatina, és una bona notícia veure que "la gent s'està animant a anar a concerts" i ajudar a la recuperació d'un sector molt tocat. En el seu cas han aprofitat per a gravar un nou disc, però, com la majoria d'artistes, ja tenen ganes de tornar als escenaris amb normalitat.