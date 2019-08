Els Mossos d’Esquadra treballen per evitar i prevenir els delictes a la xarxa, una de les prioritats del Cos

Els Mossos d’Esquadra són una policia moderna que promou la seguretat en l’ús d’Internet i organitza nombroses activitats de formació i de prevenció, a més de la pròpia investigació dels delictes que es cometen en aquest àmbit.



Cada vegada hi ha més gent que utilitza les noves tecnologies en el seu dia a dia i els delinqüents ho aprofiten per cometre estafes, amenaces, coaccions, extorsions, atacs informàtics o delictes contra la intimitat de majors i menors d’edat, entre d’altres. Lluitar contra aquests delictes és una de les prioritats del Cos i hi treballa amb diferents unitats territorials i centrals, entre les quals destaca la Unitat Central de Delictes Informàtics (UCDI).



La UCDI és una unitat central que s’encarrega dels delictes més greus contra les persones que es produeixen utilitzant la xarxa d’internet. Els integrants d’aquesta unitat tenen perfils diferents atesa la temàtica que treballen. Hi ha enginyers en telecomunicacions o en informàtica per aquells casos més tècnics, i psicòlegs destinats al grup de menors encarregat de fer les exploracions als menors que han patit un assetjament sexual per la xarxa.



Aquesta unitat està dins la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i en breu serà integrada en un servei més tècnic amb diverses unitats relacionades amb delictes tecnològics que són els que es cometen utilitzant les xarxes o Internet com a mitjà per aconseguir el seu objectiu.



Dins del projecte que s’està treballant i que en breu es posarà en funcionament, a part d’uns serveis centrals molt més forts, s’ha previst una descentralització dels serveis centrals i una formació a tots els efectius de les unitats d’investigació perquè puguin investigar aquells casos on no es necessari uns coneixements molt alts en informàtica.



L’any 2018 es van presentar 40.218 denúncies relacionades amb delictes a la xarxa. Les estafes suposen un 96,07 % d’aquests fets i el major nombre són càrrecs a les targetes bancàries, amb 29.519 denúncies.

Els Mossos d’Esquadra utilitzen les xarxes socials i el web per donar consells de seguretat a tota la població.

Prevenir els ciberdelictes

I per evitar ser víctima d’aquests ciberdelictes, també és important la prevenció. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra utilitzen les xarxes socials i el web per donar consells de seguretat a tota la població. Hi ha recomanacions genèriques de bones pràctiques a Internet, però també hi ha informació específica sobre noves modalitats d’estafa detectades.



Aquestes publicacions s’acompanyen d’imatges o vídeos explicatius perquè sigui més fàcil detectar l’estafa o el delicte. A més, els gestors de les xarxes socials dels Mossos d’Esquadra responen els dubtes que puguin tenir els usuaris sobre delictes a la xarxa o, fins i tot, la gent comparteix estafes que han detectat perquè els Mossos puguin alertar a tota la població. És un dels eixos que té la policia catalana com a policia de proximitat, ser proper al ciutadà i ajudar-lo al carrer, però també a la xarxa.



Aquesta prevenció també es duu a terme a través del Pla d’Acció Internet Segura per a la protecció del menor que es va implementar l’any 2008 per a col·laborar en promoure la seguretat en l'ús d'Internet, en especial per part dels menors i adolescents (i amb afectació a pares i docents).Però també a propietaris, responsables i treballadors de cibercafès, locutoris i altres espais d’oci similars, els quals disposin de servei d’us públic d’accés a la xarxa d’Internet.



En aquest àmbit les xerrades que imparteixen les Oficines de Relacions amb la Comunitat canvien els formats habituals de classe magistral per una estratègia basada en tallers, molt més dinàmica i interactiva amb l’alumne, que convida a la reflexió per aconseguir un aprenentatge més sòlid.



Es faciliten unes pautes i consells preventius perquè l’ús d’aquest mitjà es desenvolupi dins d’un entorn el més segur possible pel menor i pugui identificar les pràctiques no recomanables, alertar-los dels riscos de la xarxa, de quins són els continguts il·legals i nocius, per evitar activitats il·lícites en l’ús d’internet i les xarxes socials, de les quals podrien esdevenir autors o víctimes.



Els Mossos també fan tallers específics a diferents col·lectius vulnerables com les persones amb discapacitat intel·lectual, a les quals se’ls ajuda a identificar els possibles delictes com l’assetjament a través d’internet. L’objectiu dels Mossos d’Esquadra és que el màxim de persones rebin aquests consells i ningú sigui víctima d’un delicte a la xarxa.