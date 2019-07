Pla de Salut contra l’excés de pes infantil a Catalunya

El Departament de Salut començarà a aplicar a la tardor una nova manera d’abordar un dels problemes prioritaris de salut pública a Catalunya l’excés de pes en la població infantil. Ho farà amb un nou model de prevenció i atenció, que pretén actuar en els infants i les seves famílies, sobre cinc àmbits -l’alimentació, l’activitat física, el sedentarisme, les hores de son, i altres conductes-, i implica els professionals de la salut -amb formació específica-, i les famílies, en col·laboració amb els recursos comunitaris i de salut pública.

El pla, elaborat amb la col·laboració de societats científiques i representants d’entitats, abasta actuacions universals de seguiment i consell, però s’intensifica i posa èmfasi en famílies amb menys recursos, plantejant fases progressives en relació amb les necessitats de l’infant. A més, incorpora diverses novetats.



En primer lloc, contempla la formació en prevenció i atenció a l’excés de pes infantil per als equips de pediatria d’atenció primària, escoles i recursos comunitaris. En segon lloc, inclou la disposició d’una dietista-nutricionista de suport, tant per a l’abordatge individual, com grupal o comunitari. També es comptarà amb altres suports necessaris o rellevants, com experts en activitat física o psicologia, i es treballarà per identificar missatges claus que arribin als infants i a les famílies amb especials dificultats. Tot plegat per a garantir un abordatge que impliqui i mobilitzi tots els recursos comunitaris.

La consellera de Salut, Alba Vergés, repartint fruita a alumnes d’una escola.

Abans d’estendre’l arreu de Catalunya, el programa arrencarà amb una prova pilot en diverses zones de característiques diferencials. En una primera fase, les escollides són el barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs (l’Àrea Bàsica de Salut amb major prevalença registrada d’obesitat infantil) i Osona (on s’estan treballant iniciatives per a prevenir-la des de fa temps).

La incidència rellevant dels determinants socials

L’excés de pes afecta el 35,6% dels infants d’entre 6 i 12 anys, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2017-2018. Aquest percentatge es divideix entre el 25% que té sobrepès i el 10% que presenta obesitat. Des del 2006 fins als anys 2013 i 2014 la prevalença de sobrepès va decréixer; a partir de llavors i fins al 2017 s’ha seguit una tendència creixent.



L’excés i el sobrepès afecta per igual nens i nenes, però l’obesitat és més freqüent en ells (13,6%) que en elles (7,2%). Aquesta problemàtica també es distribueix de forma desigual segons el nivell socioeconòmic, el que confirma que els determinants socials tenen molta incidència. De fet, l’obesitat infantil en algunes àrees bàsiques de salut és més de 9 vegades més alta que en d’altres: per exemple, a La Mina és d’un 24%, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi és del 2,6%.



El 35,1% de la població de 3 a 14 anys té un estil d’oci actiu; és a dir, com a mínim fa una hora al dia d’esport o de joc al parc o al carrer. A més, gairebé una tercera part de la població de 3 a 14 anys consumeix productes hipercalòrics més de 3 vegades a la setmana (27% dels nens i 32,9% de les nenes). El percentatge és més elevat en classes socials menys afavorides. Per últim, només el 7,8% dels infants de 0 a 14 anys compleix la recomanació de consumir 5 racions de fruites i hortalisses al dia.

Consells i guies d’alimentació saludable

En la majoria de territoris de Catalunya s’estan portant a terme projectes comunitaris que detecten l’obesitat com un dels principals problemes de salut. I tots incideixen en la importància de seguir consells com mantenir un estil de vida saludable i satisfactori durant l’embaràs, apostar per la lactància materna, donar exemple fent activitat física, dormint prou o menjant fruita i verdura, compartir els àpats sense presses ni pantalles, o fent l’oci més actiu.

En aquest sentit, cal recordar algunes intervencions per prevenir l’obesitat infantil emmarcades en el Pla integral per a la promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) dissenyat pel Departament de Salut. Es tracta, per exemple, de les guies ‘Petits canvis per menjar millor’ i les guies de l’etapa 0 a 3 anys i en l’etapa escolar.