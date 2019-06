La Generalitat prepara una nova llei d’addiccions per reduir el consum del tabac

El Departament de Salut de la Generalitat elabora una nova llei d’addiccions per adaptar la legislació a l’actualitat i a les noves formes de consumir tabac. Aquesta llei, que s’espera que estigui enllestida d’aquí a un any i que caldrà consensuar amb tots els sectors implicats, és una resposta a les últimes dades de consum, que per primera vegada després de set anys ha augmentat i ha passat d’una prevalença del 24% al 25,6%.



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que “la prevenció i el control del tabaquisme sempre han estat una prioritat per al Departament. Ara doblarem els esforços per invertir la tendència”.



En aquest sentit, el projecte equipararà la regulació dels dispositius que han sorgit els últims anys, com ara les cigarretes electròniques o el tabac sense combustió, a la dels productes convencionals de tabac, tant pel que fa als llocs on se’n prohibeix l’ús com a les limitacions a l’hora de fer-ne publicitat.



La nova normativa proposarà prohibir el tabac en instal·lacions esportives a l'aire lliure, a l’exterior de les parades de transport públic i als vehicles privats; també estendrà la prohibició de fumar als 5 metres de perímetre dels centres sanitaris, dels centres d’ensenyament i de les dependències de l'administració pública.



D’altra banda, el Departament de Salut posarà en marxa a l’octubre una campanya intensiva focalitzada en terrasses i espais similars per reforçar el compliment de la llei antitabac; també es revisarà la venda de tabac a menors en horaris de màxima afluència.

Principals mesures de la nova llei d'addiccions

Ricky Rubio se suma a la campanya antitabac

Paral·lelament, i amb l’objectiu de prevenir l’inici del tabaquisme en adolescents i joves, el Departament de Salut posarà en marxa a l’octubre una campanya en què participarà Ricky Rubio, la mare del qual va morir a causa d’un càncer de pulmó. El jugador de l’NBA i impulsor de la Ricky Rubio Foundation afirma que no començar a fumar és sempre la millor opció, perquè fer-ho afecta la salut, empitjora el rendiment físic, té efectes negatius sobre la imatge i l’autoestima i redueix el poder adquisitiu. “Com a personatge públic, vull ajudar i tinc gairebé l’obligació de difondre aquest missatge”, ha reblat el jugador.



La campanya vol conscienciar els joves dels efectes nocius del tabac. S’estima que qui comença a fumar als 15 anys té el triple de probabilitats de morir de càncer que qui comença als 25; a més, fumar pot danyar la fertilitat i complicar l’embaràs i el part, mentre que deixar de fumar un paquet diari cada dia estalvia uns 1.800 euros l’any.