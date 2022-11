Els governs català i espanyol acorden la supressió del delicte de sedició

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat aquesta nit, en una entrevista a La Sexta, que el seu Executiu impulsarà una reforma del Codi Penal que inclourà la supressió del delicte de sedició. Sánchez ha assegurat que el delicte serà suprimit i "reemplaçat" per una altre tipus de tipificació legal "homologable en la jurisprudència europea. La decisió s'hauria pres després de l'acord amb el Govern de Generalitat presidit per Pere Aragonès en el marc de la taula de diàleg i negociació sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La tramitació parlamentària començarà aquest mateix divendres i suposarà suprimir l'apartat pel qual van ser condemnats els dirigents independentistes pel referèndum de l'1-O.



(Hi haurà ampliació)