Els homes acaparen la majoria dels llocs de treball en la gestió de residus

La contractació laboral en el sector de la gestió dels residus és eminentment masculina. De fet, un 73,9% de les persones que es van incorporar al sector l’any 2021 eren homes, segons l’informe "Igualtat de gènere en les empreses del sector de residus de Catalunya – Diagnosi i proposta d’actuacions". La majoria de les dones que treballen en el sector es concentren en tasques menys remunerades, com la prevenció de residus i la separació, mentre que el gruix dels llocs de treball més ben remunerats són ocupats per homes.



Amb l’objectiu de trencar amb aquesta desigualtat, l'Agència de Residus de Catalunya treballa ja fa anys per incorporar una perspectiva de gènere en tots els seus àmbits d'acció. En aquest sentit, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, subratlla que "la transformació feminista i la transformació verda han d’anar de bracet i només serà possible si ens hi posem a tots els nivells, sense excuses i des de l’aliança i compromís compartit".



Primer congrés en femení

En aquesta línia, l’Agència de Residus de Catalunya ha organitzat amb èxit el primer congrés en femení, sota el nom ‘El lideratge de les dones en el sector dels residus’. La trobada, celebrada el 12 de desembre al Centre de Cultura i Memòria del Born de Barcelona, va servir per abordar la importància d’introduir la perspectiva de gènere en un sector on predominen els homes.



El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire Soler, destaca que “cal treballar de valent i de forma conjunta i coordinada implicant no només a les dones, sinó a tota la societat per fer-la més justa, verda i feminista”. La voluntat del congrés, on van participar diverses professionals del món dels residus, és impulsar una nova visió del sector, visibilitzar i connectar dones professionals de l’economia circular del nostre país i inspirar a tota la cadena d’activitats dedicades a la gestió i tractament de residus.



A més, el Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural ha creat un grup de Treball de Transversalitat de Gènere, que integra representants del conjunt d'unitats directives del Departament, en el qual es troba l’Agència de Residus de Catalunya.



Les funcions d’aquest grup són impulsar i fer seguiment del Programa de dones del món rural i marítim referent a igualtat de gènere; desplegar les actuacions acordades; col·laborar en l'elaboració de l'Informe de transversalitat de gènere, de l'Institut Català de les Dones, i en el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.



Una feina que ve de lluny

El compromís de l’Agència de Residus de Catalunya d’incorporar la igualtat de forma transversal ja va quedar plasmada des d’un inici amb el canvi de nom del departament de l'Observatori de Residus a l'Observatori de Residus i de Perspectiva de Gènere, ampliant les seves atribucions per avaluar i analitzar la situació del sector des d'una perspectiva de gènere.



Entre altres actuacions, l’Observatori fomenta la visibilitat de les dones en el sector, busca trencar estereotips de gènere, incorporar la gestió i el tractament de residus als currículums educatius, fomentar la igualtat de gènere a les empreses del sector i garantir el compliment de les obligacions legals en matèria d'igualtat.