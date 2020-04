Els líders de la UE, enfrontats sobre com serà el nou 'pla Marshall', allunyat del que vol Espanya

Els líders dels 27 països de la UE s'han reunit aquest dijous a la tarda de manera telemàtica per quarta vegada en poc més d'un mes. Durant quatre hores, han tractat de dibuixar les línies generals del pla de recuperació post-crisi. L'anomenat 'pla Marshall', que podria arribar fins als dos bilions d'euros segons la proposta que Ursula von der Leyen posava sobre la taula. No obstant això, les posicions sembla que es mantenen allunyades sobre com aconseguir i com repartir els diners. Serà l'equip de la presidenta de la Comissió Europea el que tractarà de buscar la quadratura del cercle i desenvolupar una nova proposta en les properes setmanes que permeti apropar posicions.



No ha estat la mida el que ha centrat les discussions, sinó com es finançarà i com es gastarà. Per a això, l'equip econòmic de la vicepresidenta del Govern espanyol per a Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, havia arribat a proposar l'emissió de deute perpetu. Títols de deute el principal del qual mai es tornaria; només es pagarien els interessos cada any amb impostos europeus.



Si bé no sembla que en algunes latituds estiguin disposats a empassar-se aquesta proposta, la idea que Brussel·les s'endeuti d'alguna manera sembla tenir algunes possibilitats. No són eurobons, però sí que hi podria haver algun tipus d'endeutament conjunt. Que la idea rebi una millor acollida és una senyal que "fins i tot els falcons de l'Eurogrup s'adonen que si volem donar recursos extraordinaris necessitem una via extraordinària", apuntaven fonts des de l'entorn espanyol de les negociacions abans de la reunió.

Itàlia i Espanya demanen que l'ajuda sigui en subvencions per poder realitzar inversions sense que el seu deute es dispari

L'altre gran terreny de batalla és com es distribuiran els diners des de Brussel·les a les capitals que ho necessitin. Des d'Itàlia i Espanya demanen subvencions per poder realitzar inversions sense que el deute es dispari; des de llocs com els Països Baixos i Suècia prefereixen que les transferències siguin préstecs. "Les subvencions són essencials per preservar el mercat únic, el seu equilibri, i assegurar una resposta simètrica a un xoc asimètric", ha dit durant la conferència el primer ministre italià, Giuseppe Conte, segons Reuters.



Abans de connectar amb els seus homòlegs europeus, l'alemanya Angela Merkel marcava un to positiu per a la reunió. Avisava en el seu parlament nacional que el seu país havia de preparar-se per contribuir "significativament" al pressupost comunitari. "Alemanya només pot prosperar en el llarg termini si Europa està en bona forma", rematava. Fonts comunitàries apuntaven dimecres que la solució pot acabar sent una combinació "creativa" de subvencions i préstecs. Segons sembla, aquest to una mica més positiu també s'ha traslladat a la reunió dels líders, on l'atmosfera ha estat una mica més relaxada que en anteriors ocasions.



Ursula Von der Leyen arribava a la reunió amb una proposta per la qual la Comissió podria demanar prestats 320.000 milions d'euros al mercat, dels que en deixaria aproximadament la meitat als estats. L'altra meitat aniria a parar al pressupost a llarg termini de la UE per al període 2021-2027. Les capitals podrien tornar aquests préstecs més enllà de 2027 o, com a alternativa, es podrien retornar a través de futurs ingressos addicionals a el pressupost de la UE. Per exemple, amb nous impostos europeus. Els dos bilions d'euros finals són els que s'aconseguirien "mobilitzar", comptant amb els diners d'altres fons que es poden atreure per a inversions a través d'un efecte palanca.



El calendari és incert en aquests moments. Amb la proposta que l'equip de Von der Leyen prepararà, a Brussel·les esperen que els líders necessiten diverses reunions, a distància i potser en persona al juny, per aprovar un paquet final. L'objectiu és que el 'pla Marshall' estigui en funcionament l'1 de gener de 2021.