Els llogaters pateixen "més discriminacions" i majors pujades de preu quan intervenen immobiliàries

L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) alerta que hi ha un "boom" de les immobiliàries en el mercat de lloguer, que Barcelona és "punta de llança" d'aquest fenomen i que això deriva en més "discriminacions" pels llogaters. Així ho constata l'estudi Impacte de les immobiliàries en el mercat del lloguer, presentat aquest dimecres i realitzat en col·laboració amb universitats i centres de recerca.

L'informe, que analitza el fenomen a Barcelona i Madrid, assenyala com el 62,8% dels llogats amb intermediació han patit pujades de preu més enllà de l'IPC en els últims cinc anys, davant del 43,6% dels arrendataris amb tracte directe amb el propietari. Altres greuges són les barreres d'accés o el cobrament d'honoraris.

Segons ha explicat Jaime Palomera, investigador de l'IDRA i un dels autors de l'informe, "hi ha un boom de les immobiliàries" en el mercat del lloguer, on Barcelona "està actuant de punta de llança" enfront Madrid i la resta de ciutats de l'Estat. La segona principal conclusió, segons Palomera, és que "contra el que se sol dir, aquesta professionalització del mercat no ha millorat les relacions entre els diferents actors, sinó que les ha empitjorat".

Les immobiliàries gestionen una part cada cop més gran del mercat de lloguer

Per una banda, l'estudi conclou que "les immobiliàries gestionen una part cada cop més gran del mercat de lloguer". Concretament, a Barcelona, intervenen en tres de cada quatre lloguers (74,8%), i la seva presència va en augment. Contrasta amb Madrid, on aquesta intervenció és del 34,1%, però amb un creixement més ràpid.

D'altra banda, la investigació constata que les llars amb contractes mediats per una immobiliària "tendeixen a patir més problemes" en totes les variables analitzades: discriminació en l'accés, insatisfacció, problemes amb el propietari, pujades de preu, inestabilitat residencial, cobrament d'honoraris i opacitat i desinformació.

La mostra s'ha seleccionat amb quotes definides a partir de l'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona (2022) i del Cens de Població i Habitatges (2021). L'enquesta s'ha complementat amb entrevistes qualitatives a agents de la propietat immobiliària i propietaris d'habitatge de lloguer.

Discriminacions en l'accés

Segons l'estudi de l'IDRA, el 46,5% de les persones que busquen pis a través d'empreses immobiliàries han patit alguna mena de discriminació, enfront del 37,7% dels qui l'han buscat sense intermediació. La discriminació més habitual és la situació laboral, que afecta el 35% dels lloguers a Barcelona i Madrid.

També el pagament d'honoraris ha augmentat coincidint amb l'increment de la intermediació de les immobiliàries. En el cas dels qui fa més de cinc anys que viuen a l'habitatge, el 29,8% va pagar honoraris; en les persones que fa menys de cinc anys que hi viuen, s'ha més que duplicat, fins al 64,2%.

La investigació també conclou que el nivell d'insatisfacció amb l'habitatge és més gran quan hi ha les immobiliàries en l'equació. El 64,9% dels llogaters amb intermediació mostren alguna insatisfacció, davant del 53,4% que tenen un tracte directe amb la propietat.

Els principals problemes amb la propietat són la manca de reparacions, els augments il·legals del lloguer, el cobrament de taxes més enllà del lloguer, la manca de manteniment de zones comunes i pressions i amenaces per abandonar l'habitatge. Una mostra d'aquesta insatisfacció és que fins al 66,9% dels llogaters amb intermediació d'immobiliària a Barcelona tenen intenció de canviar d'habitatge, davant del 57,7% dels qui hi tenen tracte directe.

Recomanacions

Després de presentar les conclusions de l'estudi, l'investigador de l'IDRA Jaime Palomera ha detallat les principals recomanacions que fan: que hi hagi transparència; que s'eliminin incentius perversos i conflictes d'interessos; que hi hagi inspeccions d'ofici i sancions pel compliment de la llei d'habitatge; que es facin campanyes de sensibilització i informació; i que hi hagi un pressupost robust per vetllar pel compliment de la llei.