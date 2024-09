Els manters denuncien les dificultats per inscriure's a classes de català i el Govern es compromet a solucionar-ho

El Sindicat de Manters ha denunciat en les darreres hores que és "gairebé impossible" apuntar-se a les classes de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). "Inscriure's a classes de català és més difícil que aconseguir entrades per a Oasis", ironitzava l'entitat a la xarxa social X. El sindicat subratlla que aprendre català és un "dret" que l'administració "hauria de garantir a tothom que arriba a Catalunya".

El Govern ha reaccionat aquest dimarts: la portaveu Sílvia Paneque ha admès les dificultats per apuntar-se als cursos, i ha assegurat que l'executiu és "conscient d'aquesta mancança i distorsió". Així, ha garantit que el Departament de Política Lingüística ja ha començat a treballar per fer els canvis necessaris per poder "donar sortida a totes les necessitats". De moment s'està fent una primera valoració de la qüestió per estudiar les propostes de millora i solució, ha afegit.

L'entitat també ha subratllat que el període per apuntar-s'hi ha començat dilluns i acaba aquest dimarts: "Només dos dies i a més, només en horari laboral". Alhora lamenten que a les 9 del matí d'aquest dilluns el web "estava col·lapsat, amb una llarga cua d'espera". Segons denuncia el Sindicat de Manters, un cop s'ha superat la cua, l'usuari es troba amb un procés d'inscripció "complex" que, alhora, "dona error una i altra vegada".

El sindicat denuncia que molts dels horaris que s'ofereixen són "incompatibles" amb la feina o amb la conciliació familiar. Alhora lamenta que no hi ha atenció telefònica i que en molts casos tampoc hi ha hagut possibilitat d'apuntar-se als cursos presencialment perquè les oficines estaven "col·lapsades".

"No necessitem campanyes de comunicació per aprendre català: necessitem classes, tan senzill com això. Classes i una ciutadania que ens convidi a formar part del lloc on vivim i amb qui puguem compartir la vida i les converses imprescindibles que ens faran aprendre-la", afirma el sindicat. El sindicat s'ha organitzat per ajudar les persones que volien inscriure's a algun dels cursos.

Dificultats i manca d'oferta

L'entitat ha demanat a l'administració "que es posi les piles" perquè hi ha "milers de persones" que voldrien apuntar-se a classes de català i "després de tot el periple, un any més" es queden "sense poder fer-ho". En aquest sentit, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, recordava a aquest diari recentment que l'última enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat diu que hi ha 2,3 milions de persones que volen aprendre o millorar el català. "La realitat és aquesta: cues, manca d'oferta i dificultats econòmiques o geogràfiques", va lamentar, demanant "una resposta de país".