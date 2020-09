Els MIR convocaran una nova vaga la setmana que ve si no obtenen millores formatives i laborals

Més de mig miler de metges interns residents (MIR) s'han concentrat aquest dilluns davant del Departament de Salut en la primera jornada d'una vaga de tres dies als hospitals i centres d'atenció primària per reclamar millores formatives, laborals i retributives. El portaveu del comitè de vaga, Àlex Mayer, ha anunciat que han registrat una nova petició d'aturada, de cinc dies, per la setmana que ve per si no obtenen respostes concretes a les reivindicacions. Mayer ha assegurat que des del comitè tenen voluntat de negociar i que les seves peticions són de "mínims"; entre les quals, que se'ls garanteixi un temps de formació o un increment de sous mileuristes. Segons les primeres dades dels organitzadors, el seguiment de l'aturada és del 90%.

L'inici de la vaga ha rebut el suport de La Marea Blanca de Catalunya, qui convida la ciutadania a fer costat als treballadors. En un comunicat, el moviment aposta per la unitat d'acció per millorar les condicions de tots els professionals. "Entenem que només des de la col·laboració de treballadors i ciutadania units en els objectius i reivindicacions es podran millorar tant les condicions laborals com arribar a un veritable servei de salut públic sense exclusions de cap mena", defensa. A més de la protesta impulsada pels residents a Catalunya, s'han convocat diverses vagues i manifestacions arreu de l'Estat espanyol

Per la seva part, la diputada de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Jessica Albiach, ha assistit a la manifestació per donar-hi suport. A través d'un vídeo publicat a Twitter, Albiach ha explicat que el residents reclamen poder treballar un màxim de 48 hores a la setmana, poder descansar un 36 hores seguides, o cobrar una mica més de 1.000 euros. "Si estan treballant com un metge haurien de tenir les condicions mínimes que s'assemblen a les del metge", ha protestat. Així mateix, ha recordat a la consellera Vergés que ja fa dues legislatures que el Departament de Salut "està a les seves mans".