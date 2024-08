Els Mossos citaran a declarar Turull per col·laborar presumptament en la marxa de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han ordenat citar a declarar el secretari general de Junts, Jordi Turull, per col·laborar presumptament en la marxa de Carles Puigdemont després de la seva breu intervenció al passeig Lluís Companys en el seu retorn a Catalunya, segons ha confirmat l'ACN. La policia creu que el polític ha col·laborat per evitar la detenció del president. Fonts del Departament d'Interior han negat que hi hagi una ordre de detenció contra el secretari general de Junts.

La policia catalana ha detingut un agent del cos per suposadament col·laborar en la fugida de Puigdemont del centre de Barcelona. Els Mossos, que han reactivat l'operació Gàbia per localitzar i capturar Puigdemont, preveuen més detencions.

Davant les informacions contra Turull, el president del Parlament, Josep Rull, ha suspès la sessió per reconsiderar la petició de Junts de suspendre el ple d'investidura. Finalment, el ple ha continuat amb normalitat.