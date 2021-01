Els Mossos desallotgen la 'rave' il·legal de Llinars del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han començat a desallotjar aquest dissabte la rave il·legal que, des del a nit de Cap d'any, se celebrava en una nau a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). Interior calcula que a l'interior de l'espai hi ha entre 200 i 300 persones procedents de diversos països d'Europa. En el dispositiu hi ha participat prop d'una vintena de furgonetes de la policia catalana, juntament amb altres vehicles de Mossos i la policia local, un helicòpter i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Els agents han detingut els tres organitzadors de la festa il·legal. Les tres persones passaran a disposició del jutge les pròximes hores, segons ha informat la policia catalana.

Agents del cos van entrar aquest divendres a la nau però els participants no van atendre els requeriments dels Mossos. L'operatiu d'aquest dissabte ha comptat amb la supervisió del director de la policia catalana, Pere Ferrer, el cap operatiu del cos, Ferran López, el cap de la Regió Metronord, Sergi Pla i el comissari David Boneta, cap superior de la Territorial. En l'operació, s'han retirat amb una excavadora les tanques de pedra que bloquejaven l'accés a la nau i els agents encerclen els participants a la rave i fan identificacions.

El desallotjament s'ha iniciat a les 12:15, moment en què agents de la policia catalana i municipal han encerclat els assistents a la festa i han començat a identificar-los. Les denúncies, segons ha avançat David Boneta, seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la rave se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles. Segons Ferrer, tots els assistents han marxat amb multes de fins a 3.000 euros i, en el cas dels organitzadors, la quantitat pot arribar als 600.000. La policia catalana ha intervingut els equips de so i tot el material utilitzat per celebrar la festa.

En preguntes als mitjans, Pere Ferrer ha recordat que 3.000 agents policials estaven distribuïts arreu del territori per fer complir les restriccions del coronavirus. En aquest sentit, ha assenyalat que no es disposava d'efectius suficients i ha apuntat que actuar abans no hauria tingut "garanties", tant per als agents com per als assistents. En aquesta línia, ha afegit que el dispositiu de desallotjament serà lent, donat que s'està procedint a identificar tots els participants. A la vegada, també se'ls deriva al seu vehicle, amb l'objectiu de determinar si hi ha drogues a l'interior. Pel que fa als organitzadors, hi ha en marxa una investigació policial i s'ha derivat la informació al jutge, motiu pel qual aquesta informació ara per ara és reservada. "Seran sancionats amb fins a 600.000 euros", ha avançat Ferrer.



El dispositiu, no exempt de polèmica interna entre els departaments d'Interior i Salut, ha determinat que no calia practicar proves per detectar Covid-19 als participants de la festa perquè no hi havia constància de cap positiu.



La festa a l'interior de la nau abandonada de Llinars seguia aquest matí amb la música a tot drap, malgrat que a primera hora eren pocs els que encara segueixen amb ganes de gresca, que pretenien allargar fins a dilluns. Després de dues nits, alguns dels participants -molts d'holandesos, belgues, francesos i italians- dormien als seus vehicles. Una parella de francesos explicava a l'ACN que eren a la festa "perquè necessiten desinhibir-se". "Ens és igual si d'aquí a poc ve la policia i ens fa fora", asseguren en ser advertits que probablement els desallotjaran. A hores d'ara, hi ha alguns participants s'han enfilat als marges de l'aparcament per evitar el control policial.



D'altra banda, Interior havia demanat al Departament de Salut els protocols sanitaris que s'han de seguir, que no inclouran proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu". En aquest sentit, fonts de Salut han assegurat a Públic que el Departament demana a Interior que identifiqui els participants de la festa, s'imposin sancions i "que s'acabi la festa". "És exactament el mateix que s'ha fet en altres festes que incompleixin la normativa. Mai fins ara ens havien demanat un protocol per actuar", apunten.



Hi ha uns 150 vehicles al voltant de la nau coneguda com a 'Bòbila' i moltes són furgonetes on s'hi pot dormir. Des de la nit de Cap d'Any un dispositiu dels Mossos i de la policia local de Llinars ha controlat els accessos a la festa il·legal identificant les persones que en surten.

Per la seva part, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat que es revisarà amb el Departament d'Interior la situació viscuda a Llinars del Vallèsí. Aragonès, que ha fet una piulada poc després que els Mossos comencessin a desallotjar els entre 200 i 300 participants a la rave, ha dit que es revisarà els fets per "evitar que torni a passar una situació d'aquestes característiques" i perquè "les actuacions siguis més ràpides".