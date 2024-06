Els pagesos aixequen els talls, però avisen que les mobilitzacions continuaran passat l'estiu

La pagesia ha aixecat els talls als cinc passos fronterers del nord de Catalunya que han mantingut durant 24 hores i en plena campanya per a les eleccions europees. Estava previst que es mantinguessin fins a les 10:00 hores, però poc després de les 9:00 hores han finalitzat les protestes a la Jonquera (AP-7) i Bossòst (N-230). Després s'han acabat les mobilitzacions al coll d'Ares, Puigcerdà i la Seu d'Urgell. Les protestes han aplegat centenars de tractors d'arreu dels Països Catalans.

Revolta Pagesa ha qualificat "d'èxit" la convocatòria de protestes, però ha lamentat no haver pogut arrencar cap compromís de l'Estat ni del Govern català. Per això ha avisat que les mobilitzacions continuaran, però serà a passat l'estiu, a partir de setembre. El portaveu de la plataforma, Martí Planas, diu que aquest dilluns van trucar en diverses ocasions al ministeri d'Agricultura, capitanejat pel ministre Luis Planas, i que, en una ocasió, els van arribar a penjar el telèfon.

Diversos tractors tallen l'AP-7 a la Jonquera. — Gerard Vilà / ACN

Planas ha acusat el Govern espanyol de no escoltar les seves reivindicacions però ha dit que seguiran lluitant perquè els facin cas. "La gent està molt unida, molt valenta i disposada a més", ha dit.

Per la seva banda, el pagès del Vallespir Sebastià Barboteu, ha explicat que, tot i la poca afluència d'agricultors de la Catalunya del Nord, la protesta ha funcionat i que el Govern francès ja ha pres nota. "Ens han dit que les tres reivindicacions que fem son honestes, que són aplicables i que ja hi estan treballant", ha afirmat.

Què reivindica el sector?

Els pagesos reclamen, entre d'altres, una competència justa i prioritzar la producció local, més regulació dels productes importats, simplificar els tràmits administratius o una llei de la cadena alimentària europea. A l'Executiu espanyol, concretament, li demanen que elimini els impostos energètics, que es renovin les cambres agràries i control de la fauna cinegètica.

Demanen acabar amb la competència deslleial de l'entrada de productes de països tercers de la Unió Europea. Les condicions per a la seva producció són menors que per als països comunitaris i això afecta als costos de producció.

El primer gremi de la pagesia catalana

Fruit de les protestes d'aquesta setmana i per tal de recollir totes les demandes del sector, Revolta Pagesa ha anunciat la creació del Gremi de la Pagesia Catalana, una organització independent per defensar els interessos del sector "davant les contínues agressions que pateix" i diferenciar-se i actuar "lliurement" sense vinculacions "polítiques".

L'associació neix amb vuit socis, un per cadascuna de les vegueries de Catalunya. "Serà una organització independent, democràtica, lliure i transparent", assegura Revolta Pagesa.

La portaveu de Plataforma Pagesa, Ingrid Pou, diu que fins ara no hi havia cap gremi que representés la pagesia i que, a més, serà una organització empresarial que no actuarà sota cap mandat polític. "Fins ara ens havien dit que no eren prou representatius i no estàvem constituïts. Per tant, moltes administracions no ens donaven la importància suficient", afirma Pou. "Volíem fer quelcom diferent de la resta d'associacions agràries", afegeix Pou en una clara al·lusió al sindicat Unió de Pagesos, que no ha participat a la protesta.

La creació del Gremi de la Pagesia Catalana permetrà als impulsors de la iniciativa presentar-se a les eleccions agràries i poder convocar formalment protestes, ja que ara depenen d'organitzacions agràries constituïdes oficialment per fer-ho.