Els presos catalans es bolquen per ajudar els hospitals durant l’emergència pel coronavirus

Els interns de les presons catalanes també es mobilitzen davant la situació d’emergència que viuen els centres hospitalaris pel coronavirus. Els tallers penitenciaris fabricaran un total de 32.000 uniformes per abastir els hospitals i dotar de roba de treball als professionals de la salut jubilats, acabats de llicenciar i els estudiants d’últim curs que s’estan incorporant al sistema sanitari. És una de les accions que ha impulsat el Departament de Justícia amb l’objectiu de combatre els efectes de la COVID-19 i minimitzar l’impacte de la pandèmia.



Es tracta d’un encàrrec especial de l’Institut Català de la Salut (ICS) que inclou bates, camises, jaquetes i pantalons. La producció començarà els pròxims dies als tallers dels centres de Quatre Camins (La Roca del Vallès), Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) i Ponent (Lleida). A banda de vestuari, des de la setmana passada també s’estan fabricant 3.000 mascaretes diàries al taller del Centre Penitenciari de Joves (La Roca del Vallès).



Més enllà d’aquesta comanda extraordinària, les presons catalanes ja confeccionen els uniformes i la roba de l’ICS des del 2008. Els presos treballen sota la direcció del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del Departament de Justícia que es dedica a formar i ocupar les persones privades de llibertat per tal de contribuir a la seva reinserció sociolaboral.

Més de la meitat dels tercers graus, a dormir a casa

Amb la finalitat de limitar el contagi entre els interns i funcionaris, Justícia ha enviat més de la meitat dels presos que gaudeixen del règim obert a passar el confinament al seu domicili en aplicació de l’article 86.4 del reglament penitenciari. Després de revisar l’evolució cas per cas i analitzar els que es poden acollir a aquesta possibilitat, ja són 628 els reclusos -el triple que abans de l’emergència sanitària- que poden dormir a casa seva cada dia, en comptes de fer-ho només el cap de setmana. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima està valorant la situació de 240 presos més.

Jove de l'Alzina fent una videoconferència - Departament de Justícia

Més comunicació entre interns i famílies

Mentre durin les restriccions pel coronavirus, la Generalitat també ha reforçat els canals de comunicació per als presos i els seus familiars. Les famílies disposen d’un nou servei d’atenció telefònica per resoldre dubtes i neguits arran de les mesures implementades per protegir la salut dels interns. S’han obert diferents telèfons en funció de la demarcació de cada centre penitenciari. Quan necessitin informació relacionada amb un cas concret, els familiars podran parlar amb els treballadors socials amb qui mantenen la relació habitualment.

Telèfons d’atenció a les famílies: Barcelona: 93 317 04 48 / 93 317 02 49 Girona: 872 975 936 Lleida: 973 24 22 04 / 973 24 22 08 Tarragona: 977 23 30 34

D’altra banda, els presos podran contactar amb les seves famílies per videoconferència de forma imminent per compensar la suspensió temporal dels vis a vis i les visites per locutori de vidre. Dimarts passat es va iniciar una prova pilot a Quatre Camins des dels ordinadors de la biblioteca del centre. A través d’un programa gratuït de fàcil instal·lació es permetrà comunicar amb les persones recluses des de telèfons, tauletes i ordinadors dels familiars. Els familiars només hauran d’instal·lar-se una aplicació en els seus aparells, amb les instruccions que facilitaran els professionals dels serveis penitenciaris.



Paral·lelament, es repartiran 230 telèfons entre tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil perquè els interns puguin fer videoconferències via Whatsapp, que tenen la majoria de les famílies.



Les persones sense recursos econòmics, si així ho acrediten, podran trucar a casa seva de franc, també a l’estranger. D’aquesta manera, la Generalitat vol garantir la màxima comunicació possible, independentment de l’origen i del poder adquisitiu de cada reclús. En la mateixa línia, els centres penitenciaris han doblat el nombre de trucades autoritzades.



En aquest context de caiguda de les activitats culturals, esportives i formatives, Justícia també ofereix els televisors als interns que no se’n poden comprar.