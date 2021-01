Els Reis d'Orient arriben a Catalunya i repartiran regals tot i la pandèmia

Els Reis d'Orient ja han arribat a Catalunya i, tot i la pandèmia, com cada any repartiran regals a totes les cases. Les cavalcades no es podran celebrar com és habitual, però la majoria seran retransmeses per la televisió i les xarxes socials. Els municipis han adaptat la rebuda reial i han creat espectacles de diferent format per substituir la tradicional desfilada. A Barcelona, més de 40.000 persones han visitat en els prop de deu dies que ha estat obert el campament reial instal·lat al Fòrum, amb els materials que Ses Majestats utilitzen cada any per desfilar. A Lleida, l'espectacle estàtic La Factoria dels Reixos ha apropat durant quatre dies la màgia d'aquesta nit als infants. A Tarragona, Ses Majestats han arribat en vaixell al Port del Serrallo, com és tradició, mentre que a Girona durant tot el dia hi hagut més de 200 "accions sorpresa" musicals i de la cultura popular per mantenir la il·lusió d'aquesta data assenyalada.

En la majoria de municipis la cavalcada serà retransmesa per televisió i xarxes socials per tal d'evitar aglomeracions

A Barcelona, els Reis han arribat al Moll del Fòrum i han estat rebuts per l'alcaldessa, Ada Colau, i l'espectacle serà retransmès per TV3. El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha celebrat la rebuda que ha tingut el campament reial instal·lat al Fòrum. El tinent d'alcaldia ha celebrat que la iniciativa, que ha estat una alternativa a la tradicional cavalcada de Reis, "ha complert les expectatives".



En la majoria de municipis la cavalcada serà retransmesa per televisió i xarxes socials per tal d'evitar aglomeracions, com és el cas de Girona, que es podrà seguir per GironaTV. Un castell de focs posarà punt i final a la nit abans de les 11, hora del toc de queda. A Figueres, s'ha optat per un acte estàtic, i l'Ajuntament calcula que prop de 10.000 persones hauran pogut veure la parada Reial instal·lada al Passeig Nou. LleidaTV també mostrarà la comitiva reial, igual que Canal Terrassa.



A Igualada, ciutat amb la cavalcada més antiga de Catalunya, la nit serà retransmesa per les xarxes de l'Ajuntament i el Canal Taronja Anoia. Municipis de Ponent com Cervera o Alcarràs han apostat per una cavalcada que es podrà seguir des dels balcons, mentre que Tàrrega fa un acte estàtic amb cita prèvia, igual que Reus, el Vendrell, Tortosa o Amposta. Són només alguns dels exemples que mostren com, tot i la pandèmia, la màgia de la nit de Reis es manté.