Els sindicats reclamen mesures per evitar que la classe treballadora pagui el cost de la crisi del coronavirus

La preocupació regna a les seus dels principals sindicats de Catalunya. "Al llarg del cap de setmana hem anat rebent trucades i correus electrònics, encara les estem rebent", explica a Públic Montse Ros, la secretària de comunicació de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya.



El Departament de Treball ja ha confirmat 17 expedients de regulació pel coronavirus, però es tem que en les properes setmanes en siguin més. Els dubtes i queixes, assegura Ros, se centren en dues qüestions, "les mesures de protecció, perquè no estan arribant els materials enlloc, i les empreses comencen a comunicar acomiadaments, EROs [Expedient de Regulació d’Ocupació] o ERTOs [Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació]". "Amb això estem molt empipats perquè fa dies que tenim acordat amb les patronals i UGT mesures que podrien evitar els acomiadaments fent-los temporals o accelerant les prestacions", afegeix.

Ros recorda que tot i haver pres mesures, els sindicats mantenen la seva activitat per recollir les demandes dels treballadors. Que no són poques: "Aquests dies estan sent una bogeria", comenta. "Estem rebent consultes alarmades per acomiadaments o possibles acomiadaments, ERTO a centres amb representació sindical i descontrolats en empreses sense representació o amb representació molt dèbil", així com "consultes relacionades amb la prevenció de contagis: no compliment de la distància de treball, manca d'equips de protecció individual, protocols canviants o incorrectes", detalla.

La situació és molt semblant a la CGT Catalunya. El seu secretari general, Ermengol Gassiot, informa de l’arribada de "moltes informacions de suspensions temporals dels contractes, en principi via ERTO, tot i que també hi ha algun acomiadament". "En altres casos les empreses obliguen a agafar vacances a treballadors i treballadores que envien cap a casa, però en general veiem que les empreses carreguen en els treballadors el cost de l'aturada o de la baixada d'activitat, mai en els seus dividends", lamenta Gassiot, que, com Ros, adverteix que hi ha "informació de moltes altres empreses que no estan prenent mesures de seguretat sanitària".

Tots els sindicats insisteixen en que cal recordar que no han cessat les seves activitats per la crisi del COVID-19 i que segueixen atenent les queixes de persones afiliades i treballadors. A CCOO "s’ha reforçat l'assessorament sindical i jurídic", que es realitza de manera no presencial.

Des de la IAC, la seva responsable de comunicació, Assumpta Barbens, diu que s'està "en contacte amb els màxims responsables mitjançant correu electrònic i whatsapp, demanant les mesures de protecció i el tancament d'oficines quan ho creiem imprescindible", i esmenta també alguns exemples: "Hem posat una denúncia a Inspecció de Treball sobre una situació a l'Ajuntament de L'Hospitalet i hem demanat garanties per a tot el personal que està en primera línia amb el president i vicepresident" de la Generalitat, que han donat positiu en les proves de coronavirus. Per la seva banda, Gassiot també destaca el suport de la CGT a iniciatives com "els grups de suport de cures que apareixen a barris i pobles".

Crítiques a les administracions

La resposta de les administracions ha estat per a la CGT Catalunya "incongruent en alguns aspectes". El seu secretari general explica que mentre "per una banda es decreta una restricció a la mobilitat, per l'altra no s'obliga a aturar la producció en àmbits on potser es podria aturar" i "tampoc hi ha un control de les mesures de seguretat en els centres de treball". Sobretot, assenyala, els preocupa que no hi hagi "mesures de xoc per evitar que aquesta crisi la paguem els i les treballadores".

Des de CCOO també expressen el seu malestar. "No podem entendre que encara no s'hagin pres mesures laborals i socials", afirma Ros, qui considera "imprescindible implementar mesures generals per evitar l'atomització i la judicialització dels conflictes laborals". I pronostica que "la crisi social que se'n derivarà si no es prenen serà molt més cara".

La IAC jutja que "les decisions de país s'han pres durant el cap de setmana" i que per això mateix "ha estat molt difícil poder donar una informació a temps" tot i que han estat "en comunicació constant amb les persones responsables per contrastar". També sostè que les administracions "no han estat a l'alçada des del primer moment": "Si es parla d'estat d'alarma i de situació de confinament, s'ha de ser valenta i aturar l'activitat laboral de tot allò que no és essencial i fer un programa d'ajuts". Igualment contundent es mostra la CGT: "De moment no es garanteixen salaris i no hi ha cap moratòria sobre pagaments de lloguers i hipoteques", observa Gassiot, que també critica "els ERTO pactats per la patronal i CCOO i UGT". En aquest sentit, la CGT ha estat juntament amb la IAC "una de les organitzacions promotores del Pla de xoc social" en el qual es planteja "un decàleg de mesures socials per durant i després de la crisi".