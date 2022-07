Els sonòmetres de Barcelona confirmen l’excés de soroll a les nits en 11 punts i l’Ajuntament prendrà mesures

Els sonòmetres que es van instal·lar a Barcelona fa unes setmanes han confirmat que, en els 11 punts on es van situar, a les nits se supera el llindar de soroll legalment permès. Segons dades publicades per l’Ajuntament aquest dimecres, tots els sonòmetres han registrat a les nits un soroll de més de 3 decibels de manera continuada per sobre del llindar legal. Això converteix aquests 11 punts en Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) i, per això, els districtes on hi ha aquests sonòmetres --Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Eixample i Gràcia-- treballaran per implementar properament plans per reduir la contaminació acústica a les places i carrers que registren nivells de decibels superiors als permesos.

En concret, els espais que han estat analizats i que han registrat soroll per sobre del permès son: la plaça d'Osca, a Sants; el carrer Enric Granados, a l'Eixample Esquerre; el carrer Rogent, al Camp de l'Arpa; la Rambla del Poblenou i el Triangle Lúdic del Poblenou; les places Virreina, del Sol i Revolució, a Gràcia; els carrers Joaquim Costa i Nou de la Rambla, al Raval; el carrer Almirall Churruca, a la Barceloneta; la plaça George Orwell, al barri Gòtic; i el carrer de l'Allada-Vermell, a prop del Born.

En un comunicat, el consistori ha volgut recordar que el soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la població, just per darrere de la contaminació de l'aire. En aquest sentit, el trànsit és la font de soroll que impacta la pràctica totalitat de la superfície de la ciutat i la font més rellevant. A la nit, el trànsit continua sent la primera font de soroll però n’apareix una altra vinculada a l’oci nocturn que, segons enquestes de percepció ciutadana, és una de les fonts que més molèsties generen.

Revisions del mapa acústic de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha aprofitat també per recordar que està treballant en un nou mapa acústic de la ciutat que actualitzarà la divisió de zones de la ciutat i els decibels permesos a cada lloc en funció dels seus usos. El consistori diu que ho farà "buscant la màxima restrictivitat al soroll admès" i que es valdrà dels resultats dels sonòmetres per elaborar aquest nou mapa.

Noves comprovacions en altres carrers i places

L’Ajuntament també ha anunciat que properament es mesuraran els nivells acústics de nit en altres places i carrers per comprovar si se superen els límits legals i si els districtes han d’aplicar també plans específics en cada cas concret de reducció de la contaminació acústica.



Altres zones on s'analitzaran els nivells de soroll son els carrer de Blai i els Jardins de la Mediterrània a Sants- Montjuïc, o les places del Diamant, Raspall, Joanic i Vila de Gràcia.

El nou mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica del territori, és a dir, aquells valors límit que no s’haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa). Aquests valors límit s’estableixen per a períodes temporals diferenciats de dia (de 7 a 23 h) i de nit (de 23 a 7h), incorporant el criteri dels usos del sòl.

La zona de sensibilitat acústica alta, comprèn aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. La zona de sensibilitat acústica moderada comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. La zona de sensibilitat acústica baixa comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. També hi haurà zones especials.

El nou mapa de capacitat acústica de la ciutat crea Zones Urbanes Tranquil·les (ZUT) per assegurar-ne el manteniment dels bons nivells acústics en àrees properes al ciutadà.