Els taxistes de Barcelona desconvoquen la vaga prevista per aquest dimarts

Els taxistes de Barcelona han desconvocat la vaga prevista per aquest dimarts després d'haver arribat a un acord amb diverses administracions. Segons ha avançat Elite Taxi a través de X, la treva arriba després d'assolir una sèrie de pactes amb el Ministeri de Mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). La protesta la convocaven Élite Taxi, Anget, STAC, ATC i Paktaxi entre les sis del matí i les sis de la tarda a la Gran Via i el passeig de Gràcia.

Segons el comunicat, s'ha pactat dins de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (LOTT) que hi hagi la formació de conductors, qualitat del servei i traçabilitat dels serveis de plataformes digitals.

També s'obre la possibilitat d'introduir la figura de l'operador de transport perquè empreses i plataformes tinguin una incidència decisiva en els serveis de taxi i VTC. Asseguren que tots dos acords són imprescindibles per al sector i encomanen a la Generalitat a aplicar-los immediatament.

Càmeres als taxis

Segons els taxistes, també s'han pactat una sèrie de reivindicacions que, tant el consistori com l'IMET, han avalat. Per exemple, s'ha acordat el compromís "d'elevar la proposta de permetre càmeres als taxis en la següent reunió de la Taula de Seguretat del Taxi". Alhora, s'ha acordat incrementar els controls i les sancions als VTC així com augmentar el control als carrils bus per evitar conductes indisciplinàries i estudiar la incorporació de càmeres per sancionar els qui els envaeixen.

17 de junio de 2024



Els taxistes lamenten que no han rebut cap resposta d'Indústria per acabar amb "abusos" de les ITV i que es resolgui el problema de les cites prèvies i la descoordinació que consideren que hi ha entre les empreses que els instal·len els taxímetres i les estacions d'ITV.



Aquest dilluns les associacions es reuniran amb el director general d'Assegurances i Fons de Pensions en el Ministeri d'Economia a Madrid.