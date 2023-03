Els teatres barcelonins sumen fins al març un 21% més de públic que la temporada passada

Els teatres de Barcelona sumen des de principi de temporada espectadors, el que representa un 21% més que el curs passat per aquestes dates. Però no només això: és especialment ressenyable un significatiu 9% més que el darrer curs abans de la crisi del coronavirus (2018-2019).



El sector celebra amb optimisme una ocupació mitjana fins al març del 60,4% (uns 4,8 punts per sobre de l'anterior temporada), entre aquest període de setembre de 2022 a març de 2023. Pel que fa a la facturació, els teatres barcelonins també han augmentat en un 38% els números respecte de fa un any, amb una recaptació de 60.471.000 euros.



L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) celebra que "el malson s'ha acabat" en referència als anys de la pandèmia. I és que per primer cop des del 2020 hi ha més públic que abans de la crisi del coronavirus. Concretament, el volum d'espectadors situaria a l'entorn aquest 9% superior al que es registrava la temporada 2018-2019 a aquestes alçades del calendari.



"La venda anticipada s'ha recuperat, tornen els èxits, s'obren teatres, el públic torna a gaudir del teatre i les nostres incerteses derivades de la pandèmia fa temps que s'han esvaït", ha proclamat la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, aquest dilluns. I és que l'associació i una representació del teixit teatral barceloní han celebrat aquesta "recuperació" del públic durant la primera meitat de la temporada, que és també la més important, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre.



Objectiu: 2,5 milions

Vidal es mostrava confiada i ambiciosa amb la recuperació del públic aquest curs a principi de temporada. I arrancava fixant-se l'objectiu d'assolir els 2,5 milions.

Al gener, es va adonar d'un increment del 8% respecte del curs anterior, i ara la pujada ascendeix a l'esmentat 21%, amb més d'1,8 milions d'espectadors. Malgrat que la temporada alta ja ha passat, es manté intacte l'optimisme dels teatres i productores teatrals en relació amb aquest objectiu, encara amb 4-5 mesos de temporada al davant.

Vidal també ha aprofitat l'acte de celebració del Dia Mundial del Teatre per posar sobre la taula aquells temes en els quals cal hi ha "camí per recórrer". La recuperació de les gires i els circuits, "molt tocats des de la crisi econòmica del 2012"; la implementació efectiva de l'excepció cultural en l'àmbit fiscal, laboral i administratiu; i el desenvolupament de convenis laborals pel sector i la defensa dels socis de les entitats teatrals, són els que ha posat sobre la taula.



Els actors reivindiquen l'Estatut de l'Artista

El president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, ha reivindicat la importància de l'Estatut de l'Artista, ara que sembla que és més a prop: en concret, ha pronosticat entre l'abril i el juliol. Casanovas ha agraït la feina feta des de Catalunya en favor d'un instrument que reconeixerà, entre altres, la intermitència pròpia dels professionals de les arts escèniques.

L'acte presentat per l'actor Jordi Vidal, també ha comptat amb peces musicals i la presentació per part de Toni Albaladejo de la Festa que ADETCA organitza al vespre a La Paloma. A l'escenari de la Beckett hi ha tingut lloc també la tradicional lectura del manifest internacional i del manifest de l'ADDPC, a càrrec de l'actor Ivan Benet.