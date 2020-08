Els treballadors d'Acciona assenyalen que el conflicte de Nissan no ha acabat

Nova mobilització dels treballadors d'Acciona per exigir la retirada de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta els més de 500 treballadors de l'empresa subcontractats per Nissan.

Aquest dimarts, al voltant de 300 empleats han cremat pneumàtics a l'entrada de la planta de Nissan a la Zona Franca i han tallat durant uns minuts la circulació al carrer número 3, davant l'entrada de la fàbrica. Durant la concentració, diversos treballadors de l'automobilística també han donat suport als manifestants, aplaudint des de l'interior de la planta.



De nou, els sindicats han apuntat que l'ERO és "una estratègia pactada" entre Acciona i Nissan i consideren que es tracta d'un procediment "injustificat". "Avui tornem a sortir al carrer perquè volem seguir visibles i que se'ns escolti", ha dit el president del comitè d'empresa d'Acciona, Manuel Núñez. Per aquest representant sindical, el conflicte a l'automobilística "no s'acaba amb l'acord de Nissan" i apunta que, després d'Acciona, la resta de subcontractades també tindran problemes. De nou, els sindicats han reclamat la retirada de l'ERO i que treballadors i empresa arribin a un acord igual que el de Nissan.

Núñez també ha fet una crida a les diferents administracions –Generalitat, Ajuntament de Barcelona i govern espanyol- perquè s'impliquin en el conflicte d'Acciona "igual que com ho van fer amb Nissan". "Si Acciona cau, l'acord al qual va arribar la direcció de l'automobilística i els sindicats no serà possible", ha remarcat.

Possible inici de vaga indefinida

A banda de la mobilització d'aquest dimarts, els treballadors d'Acciona mantenen sobre la taula l'opció d'iniciar una vaga indefinida. Els sindicats, que van registrar la comunicació de vaga la setmana passada, afirmen que de moment es tracta d'una acció estratègica. "Vam registrar-la per cobrir-nos en cas que ens cridessin als nostres llocs de treball; ara mateix no podem anar a les plantes si no hi ha una solució laboral", explica Núñez. De moment, els empleats d'Acciona mantenen el seu permís retribuït i les plantes de Nissan treballen sota mínims (segons l'automobilística, la producció no arrencarà almenys fins al pròxim dilluns 31 d'agost), per tant, la vaga no s'ha activat.



"Nosaltres creiem que tenim fonaments jurídics i legals per tombar l'ERO, i per això intentarem lluitar", conclou Núñez.

Canvis en les mobilitzacions per la covid-19

Inicialment, estava previst que durant concentració d'aquest dimarts els treballadors d'Acciona es desplacessin de l'entrada de la planta de Nissan de la Zona Franca fins a la ronda litoral, punt on es tallaria la circulació de vehicles, però finalment s'han limitat a la concentració.



La pròxima protesta prevista pels treballadors d'aquesra companyia seguirà en la mateixa línia. El dimarts 1 de setembre, els empleats es concentraran a la plaça Sant Jaume per exigir a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona que s'impliquin en el conflicte "tal com van fer amb Nissan", segons ha informat el comitè d'empresa en un comunicat.