Els turistes atrapats a Etiòpia estan en una base militar i dissabte iniciaran el retorn

El grup de turistes que estava atrapat entre el foc creuat d'un esclat de violència a Etiòpia ja està a una base militar. Aquest dissabte volarà cap a la capital del país, Addis Abeba, per des d'allà començar el retorn cap a casa, on es preveu que arribin dilluns. Una dotzena del grup de 19 persones són catalans.

L'agència de viatges Kananga ha detallat aquest migdia que el grup de 18 turistes i un guia és a la base militar de Bahir Dar, on ha arribat en un helicòpter militar. L'evacuació ha estat liderada per forces estatals etíops, després de les gestions locals de Daniel Abate, un contacte de l'agència especialitzada en viatges africans.

"Els nostres viatgers acaben d'arribar a la base militar de Bahir Dar en helicòpter militar. Si tot va com està previst, demà podran agafar el seu vol amb destí Addis Abeba amb l'objectiu de connectar amb el seu vol internacional cap a Espanya", ha indicat Kananga en un comunicat. L'agència ha agraït també la tasca de l'ambaixada espanyola a Etiòpia, i destaca que ha estat "en constant contacte" amb ells i amb els viatgers durant "aquests dies difícils".

"Estem contínuament en contacte. Parlem amb els guies que hi tenim desplaçats cada pocs minuts", ha dit a Jonás Baños, director de l'Agencia Kananga, desitjant que la situació se solucioni "com més aviat millor". "Són a l'hotel. Tenen menjar i beguda, però és clar, tenen nervis. Lamentablement, s'està allargant en el temps", ha apuntat en declaracions a Efe.

Esclat de violència a Etiòpia

El grup de turistes catalans va quedar atrapat a Etiòpia arran de l'esclat de violència entre milícies regionals i l'exèrcit a la regió d'Amhara, i van demanar ser repatriats. Malgrat poder fugir de la zona més directament afectada, els viatjants temien per la seva vida. En un comunicat, l'agència Kananga va remarcar que en el moment d'iniciar el viatge "en cap cas" es va preveure anar a zones amb conflicte armat o on hi hagués notícies que en pogués esclatar un.

La diplomàcia espanyola va treballar en una solució "coordinada" amb les autoritats locals, organitzacions internacionals i altres ambaixades. Aquest dijous no van poder engegar el trajecte per tornar a casa, a l'espera de la seguretat de les carreteres. I és que en un primer moment, es va plantejar la possibilitat de treure'ls de la zona en conflicte per terra, però finalment es va optar per la via aèria.