L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,6% al febrer en relació amb el mes anterior i va elevar de cop la taxa interanual estatal fins al 7,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, 1,3 punts per sobre de la registrada al gener (6,1%), segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



La dada és la més alta des del juliol del 1989. Amb la dada del febrer, l'IPC interanual encadena la seva catorzena taxa positiva consecutiva.

Les xifres reflecteixen que es va produir un encariment generalitzat de la majoria de productes, encara que va ser especialment pronunciat a la categoria d'aliments i begudes no alcohòliques i en carburants i combustibles (entre ells, la gasolina). Els preus de l'electricitat, que al febrer van baixar menys del que ho van fer el mateix mes del 2021, també té la seva influència en aquesta pujada de la inflació.



La inflació subjacent, que no inclou ni aliments frescos ni energia, va registrar un repunt de sis dècimes al febrer, fins a col·locar-se en el 3%, de manera que se situa més de quatre punts per sota de la taxa de l'IPC general.

En taxa mensual, l'IPC va registrar al febrer un increment del 0,6 punts respecte del gener, en contrast amb el descens del 0,4 experimentat el mes anterior. El segon mes del 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 7,5%, més d'un punt per sobre de la del gener.

Per part seva, l'indicador avançat de l'IPCA va avançar un 0,7% en taxa mensual.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC de febrer a mitjans de març.