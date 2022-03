Si avui se celebrés un referèndum d'independència, el "no" s'imposaria amb claredat a Catalunya. Si més no, aquesta és una de les conclusions que s'extreu de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que s'ha publicat aquest dijous. Segons l'estudi, el 53,3% dels enquestats no vol que Catalunya esdevingui un Estat independent, mentre que el 38,8% sí que ho desitja. En canvi, la defensa d'un referèndum d'autodeterminació sí que és clarament majoritària, ja que el 72,6% dels catalans -tres de cada quatre- el vol. L'enquesta s'ha realitzat a partir de 1.200 entrevistes.

Òbviament, les respostes són molt diferents en funció dels votants de cada partit. Així, el 93,2% dels de Junts volen la independència, per davant del 85,7% dels de la CUP i del 82,1% dels d'ERC, mentre que un de cada quatre electors d'En Comú Podem també voldria la independència, una opció absolutament marginal en la resta de partits amb presència al Parlament (PSC, Vox, Cs i PP).

Ara mateix, l'opció preferida dels enquestats és que Catalunya sigui una comunitat autònoma dins d'Espanya (34,0%), és a dir, mantenir l'actual statu quo, per davant d'un Estat independent (30,7%) o un Estat dins d'una Espanya federal (19,7%), mentre que el 8,4% es decanta per una regió d'Espanya. Òbviament, entre els votants dels tres partits independentistes l'opció preferida és que Catalunya sigui un estat independent, mentre que entre els d'En Comú Podem ho és l'estat dins l'Espanya federal, i entre els de PSC, PP i Cs la de comunitat autonomia. Els de Vox són els únics que prefereixen que només fos una "regió".

El referèndum, defensat pels votants de Junts, ERC, CUP, PSC i Comuns

Que els catalans tenen dret a decidir el seu futur polític en un referèndum, és una opció defensada pel 98% dels votants de Junts, ERC i la CUP, per gairebé el 80% dels d'En Comú Podem i per gairebé el 60% dels del PSC. De fet, només entre els votants de Vox el rebuig a una votació d'aquest tipus és aclaparador, mentre que és força més matisat entre els seguidors de Cs o PP.



Així mateix, la meitat dels enquestats (48,9%) considera que Catalunya ha assolit un "nivell insuficient d'autonomia", un percentatge que supera amb escreix el 80% entre els votants dels tres partits independentistes i que també comparteixen més de la meitat dels votants d'En Comú Podem.