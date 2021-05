Pocs dies abans que s'esgotés el termini per evitar la convocatòria automàtica d'eleccions, ERC i Junts per Catalunya van tancar un acord que va permetre la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Ara bé, la repetició dels comicis hauria perjudicat sobretot JxCat, mentre que ERC i també la CUP haurien millorat els seus resultats. Si més no, aquesta és la conclusió de l'Enquesta sobre context polític a Catalunya 2021, que ha presentat aquest divendres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).



Segons l'estudi, ERC s'hauria imposat en vots i escons, per davant d'un PSC que també avançaria, mentre que la CUP es convertiria en la quarta força del Parlament i Cs hauria corregut un seriós risc de quedar-ne fora. En concret, l'enquesta dona a Esquerra una estimació de vot del 24,0%, el que es traduiria en 36 o 37 diputats, el que significa 2,7 punts i tres o quatres escons més dels obtinguts als comicis del 14 de febrer. Els socialistes se situarien en el 23,8% -guanyarien vuit dècimes- i 34 o 35 representants, més dels 33 actuals. La patacada la patiria JxCat, que passaria de 32 escons i el 20,1% dels sufragis, al 18% i entre 28 i 29 electes.

La CUP hauria estat l'altra força independentista que hauria millorat resultats, sempre segons el CEO. Els anticapitalistes guanyarien 1,6 punts de suport -fins el 8,3% dels vots- i dos o tres diputats, per assolir-ne 11 o 12. D'aquesta manera els tres grups independentistes es mourien entre els 75 i els 78 diputats, un resultat que podria millorar els 74 escons actuals, i també superarien el 50% dels vots. Ara bé, la percepció és que els ciutadans premiarien la gestió de les negociacions d'ERC i la CUP -que ràpidament van arribar a un acord per a la investidura- i penalitzarien JxCat.



En Comú Podem mantindria el suport i aspiraria a guanyar un escó, fins als nou, mentre que la ultradreta de Vox perdria pes, amb 1,5 punts menys de suport i 7 o 8 escons -ara en té onze-. El PP podria doblar resultats i aconseguir sis o set escons i en la línia de l'enfonsament accelerat del partit, el CEO dona a Cs un 2,4% dels vots, un resultat que podria deixar la formació fora del Parlament.

La majoria de votants del PSC, partidaris d'un referèndum

Sense definir si parlem d'un Estat espanyol o catala, una majoria aclaparadora de catalans (72,3%) prefereix una República abans que una monarquia (15,1%). De fet, només els votants de la dreta i ultradreta espanyolista -PP, Cs i Vox- prefereixen la monarquia, mentre que entre la resta, el suport republicà és relativament tebi (57,3%) entre els seguidors del PSC i massiu (més del 95%) en els partits independentistes i a En Comú Podem.



Així mateix, gairebé el 75% dels enquestats està molt o bastant d'acord que els catalans tenen el dret a decidir el seu futur polític a través d'un referèndum. També aquí, només els votants de Vox, PP i Cs s'hi oposen, ja que més del 50% dels votants socialistes hi està molt o bastant d'acord, percentatge que supera el 85% en el cas dels d'En Comú Podem i el 95% en els tres partits independentistes.