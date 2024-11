Entitats ambientals i ajuntaments convoquen una marxa aquest dissabte contra el Plemcat

Entitats ambientals i ecologistes i diversos ajuntaments de la Costa Brava -Vilaür, Sant Mori, Ventalló i l'Armentera- han convocat aquest dissabte una marxa contra el Plemcat, el parc eòlic marí experimental de Roses que ha impulsat la Generalitat. La protesta començarà a la rotonda de Viladamat i anirà fins a la platja del Riuet de l'Escala, just davant d'on es volen ubicar els aerogeneradors. Al final de la manifestació es presentarà la plataforma No al Plemcat, impulsada per Stop Macro Parc Eòlic Marí, IAEDEN-Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava i Fòrum l'Escala Empúries.

En un comunicat, la plataforma opositora afirma que el Plemcat atempta "seriosament" contra la biodiversitat d'una de les "zones més riques" del Mediterrani, "posa en qüestió" l'activitat agrícola i pesquera de la zona i "ignora" el valor d'aquest paisatge natural.

"El Plemcat està pensat per dona satisfacció als grans consorcis empresarials interessats en el negoci de la generació d'electricitat a gran escala"

També denuncia que el Plemcat, que estarà finançat amb 80 milions de les administracions públiques, està pensat per "dona satisfacció" als grans consorcis empresarials interessats en el "negoci de la generació d'electricitat a gran escala" mitjançant instal·lacions que, en comptes de "facilitar la transició" cap a models energètic "sostenibles", aboquen a la "destrucció" de més espais naturals.

L'alarma i la indignació han crescut en els darrers dies després de la denúncia de diversos veïns que una empresa privada ha començat a treballar en camps dels termes municipals de Ventalló i l'Armentera sense autorització dels seus propietaris ni permís dels seus ajuntaments.



Al final de la marxa s'explicarà detalladament el projecte de parc eòlic previst per les companyies elèctriques al golf de Roses, que preveu la instal·lació de desenes d'aerogeneradors gegants fets amb tecnologia flotant, els efectes que pot tenir i les alternatives existents per generar electricitat "de manera neta i no agressiva".

No al Plemcat!

Aquest dissabte a Viladamat. pic.twitter.com/6N46xp46C9 — stopmacroparceolicmari (@stopmacroparc) November 5, 2024

Pas previ al parc del Golf de Roses

Es tracta del parc eòlic marí experimental que vol posar en funcionament la Generalitat davant la costa de l'Estartit per provar prototips d'aerogeneradors, millorar-los i recollir dades sobre el terreny amb l'objectiu de reduir al màxim l'impacte mediambiental del futur parc del Golf de Roses que preveu el pla d'ordenació de l'espai marítim (POEM) aprovat pel Govern espanyol fa més d'un any, entre les illes Medes i el cap de Creus.



El projecte del Govern català, anomenat Plemcat, preveu instal·lar tres aerogeneradors d'una potència unitària de 15 MW a 25 quilòmetres del litoral, connectats a una nova subestació a Vilaür a través d'una línia d'evacuació terrestre subterrània de 16 quilòmetres que travessarà 254 finques de Ventalló, l'Armentera, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Vilaür i l'Escala. Té un cost de 80 milions i la previsió és el 2025 comencin les obres i sigui una realitat el 2026.

D'aquests 16 quilòmetres de traçat terrestre subterrani, un terç passarà per camins de titularitat pública, dues terceres parts per finques agrícoles i, en 13 casos, creuarà conreus pel mig.