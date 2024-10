Ajuntaments i veïns denuncien que s'estan fent proves per soterrar el cable del parc eòlic marí de Roses sense el seu permís

Malgrat l'oposició del territori al parc eòlic marí experimental de Roses (Alt Empordà), tant per l'impacte ambiental com visual, el projecte continua avançant tot i no tenir els permisos per fer-ho. Ajuntaments i veïns de la zona denuncien que s'estan fent proves per soterrar el cablejat elèctric d'alta tensió provinent dels aerogeneradors sense l'autorització dels consistoris i en contra la voluntat de propietaris.

L'Ajuntament de Ventalló, un dels municipis més afectats per la línia d'evacuació de 16 quilòmetres, va denegar l'autorització a l'empresa responsable de la instal·lació del cable per falta de documentació, com el projecte definitiu o l'informe d'impacte ambiental d'aquesta línia. El regidor de conservació i manteniment de camins rurals i, energia i projectes territori, Joan Albert Teixidor, lamenta que se senten menystinguts pel Govern i que no se'ls té en compte "per res".

Teixidor explica que diversos veïns del poble els han alertat que furgonetes i camions de l'empresa Geoplaning han entrat a les seves finques sense el seu permís i han començat a foradar els terrenys. També ho han fet en camins públics, tal com ha pogut comprovar el mateix Teixidor, quan "ha pillat in fraganti alguns operaris voltant i fent treballs per la zona".

"No al Plemcat". — Cedida

"És molt gros que vagin entrant a les finques sense permís municipal ni dels propietaris, amb una prepotència total", lamenta. "Ens hem posat amb contacte amb els Mossos d'Esquadra, però no en volen saber res, diuen que no és competència seva", lamenta Teixidor, que ho ha deixat en mans del servei jurídic de l'Ajuntament.

Davant la manca d'informació per part de la Generalitat, els afectats s'han mobilitzat a través de la plataforma "No al Plemcat", que es presentarà el proper 9 de novembre. Ja han convocat una marxa a la rotonda de Viladamat, a l'oficina de turisme de l'Escala i a la platja el Riuet.

El projecte malmetrà els terrenys agrícoles dels pagesos

Es tracta del parc eòlic marí experimental que vol posar en funcionament la Generalitat davant la costa de l'Estartit per provar prototips d'aerogeneradors, millorar-los i recollir dades sobre el terreny amb l'objectiu de reduir al màxim l'impacte mediambiental del futur parc del Golf de Roses que preveu el pla d'ordenació de l'espai marítim (POEM) aprovat pel Govern espanyol fa més d'un any, entre les illes Medes i el cap de Creus.

El projecte del Govern català, anomenat Plemcat, preveu instal·lar tres aerogeneradors d'una potència unitària de 15 MW a 25 quilòmetres del litoral, connectats a una nova subestació a Vilaür a través d'una línia d'evacuació terrestre subterrània de 16 quilòmetres que travessarà 254 finques de Ventalló, l'Armentera, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Vilaür i l'Escala. Té un cost de 80 milions i la previsió és el 2025 comencin les obres i sigui una realitat el 2026.

D'aquests 16 quilòmetres de traçat terrestre subterrani, un terç passarà per camins de titularitat pública, dues terceres parts per finques agrícoles i, en 13 casos, creuarà conreus pel mig.



En aquest sentit, més enllà de l'impacte visual dels aerogeneradors, Teixidor denuncia que aquest cablejat malmetrà els terrenys agrícoles dels pagesos de la zona. Unió de Pagesos avisa que la perforació podria provocar l'entrada d'aigua salada a l'aqüífer del Fluvià i salinitzar els conreus. "El 90% dels que vivim en aquesta zona treballen en el sector agrari", explica.



En aquest sentit, Teixidor deix clar que l'ajuntament està en contra d'aquest projecte concret, però no dels parcs eòlics: "Estem a favor de les renovables, però amb el consens del territori", ha dit. "Nosaltres estem disposats a negociar el projecte per tal que no afecti als propietaris de les finques, però ens han deixat totalment de banda", lamenta Teixidor.