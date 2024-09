Els opositors al macro parc eòlic marí del Golf de Roses s'uneixen contra la plataforma d'assaig

Les entitats contràries al macro parc eòlic marí del Golf de Roses (l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, la IAEDEN-Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava, i el Fòrum l'Escala-Empúries), ajuntaments afectats i Unió de Pagesos han acordat crear una plataforma per fer un front comú en la lluita contra el Plemcat, que consideren "la porta d'entrada a la instal·lació d'un macro parc eòlic marí". El Plemcat és justament la plataforma d'assaig eòlica marina, que busca testar aquesta tecnologia a la zona abans d'instal·lar-hi un macro parc.

Ho han decidit en una assemblea oberta celebrada aquest divendres al vespre a l'Armentera (Alt Empordà) després de l'anunci del nou Govern de la Generalitat d'accelerar els tràmits per posar en marxa aquest parc experimental en "una zona d'alt valor ecològic".

Els opositors al macro parc eòlic marí insisteixen a dir que l'anunci del Govern s'ha fet "sense tenir en compte l'opinió de les organitzacions, ciutadans i científics que han alertat de les conseqüències sobre la biodiversitat, l'economia i el paisatge de la zona". En aquest sentit, la nova plataforma plantejarà les futures accions i mobilitzacions contra el Plemcat.

"Es vol mobilitzar el territori juntament amb les entitats contràries, els Ajuntaments afectats pel Plemcat i Unió de Pagesos que estan en contra del macro parc eòlic marí al Golf de Roses, en una de les zones de més interès i valor ecològic de la Mediterrània occidental", ha explicat l'advocat Eduard de Ribot.

Sense autorització

De Ribot ha recordat que "el Plemcat encara no té cap autorització ni permís, i tampoc té avaluació ambiental favorable". Es tracta d'un projecte, ha dit, que "està en fase de procediment i que acaba de passar el tràmit d'informació pública". Entitats com Stop Macro Parc Eòlic Marí han presentat al·legacions i quatre dels sis ajuntaments afectats (Ventalló, l'Armentera, Vilahur i Sant Mori) han informat desfavorablement al Plemcat, tant davant de l'administració de l'Estat com davant de la Generalitat.

L'advocat assegura que "el PLEMCAT anirà molt més lent del que creuen des de la Generalitat, perquè té un front molt important d'oposició al territori". I ha afegit: "Estem convençuts que l'avaluació ambiental serà desfavorable perquè els valors ambientals en joc en aquesta zona són intensos i no és raonable ubicar-hi una infraestructura d'aquesta magnitud".