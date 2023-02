La Generalitat impulsa un parc eòlic marí experimental a la badia de Roses i un laboratori flotant

Un parc eòlic marí experimental al golf de Roses (Alt Empordà) és la nova aposta del Departament d'Acció Climàtica per posar a prova l'aplicació de molins al mar i el seu impacte sobre el medi ambient. Es tracta del projecte PLEMCAT (Plataforma en Energies Marines de Catalunya), que ubicarà un laboratori flotant a una distància d'entre 16 i 24 quilòmetres de la costa per fer-hi estudis ambientals marítims centrats en l'energia eòlica.

El laboratori, canalitzat a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) amb el suport tècnic de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'únic projecte públic de la Generalitat a la zona de l'Alt Empordà, que compta amb altres iniciatives privades d'energia eòlica marina. Se situarà a la badia de Roses, un espai que l'Estat espanyol ha batejat com a LEBA2 en el futur Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM).

La previsió és que el laboratori pugui estar en marxa abans que acabi l'any 2025, abans que altres projectats a nivell estatal, i té dissenyats diversos espais per dur a terme activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) en dues fases, una d'estudi de prototips d'aerogeneradors i una altra en la seva sortida al mercat. Alhora, serà un observatori del canvi climàtic i de l'evolució de la biodiversitat al Mediterrani.

Pel que fa els diferents espais de l'estructura, la primera zona estarà destinada a avaluar materials, components i sistemes per analitzar el comportament en condicions reals marines, i també permetrà fer-hi altres activitats de R+D+i. La segona zona del PLEMCAT estarà dissenyada per a l'assaig de prototips de tecnologies de generació d'energia marina. Per promoure la innovació industrial, la tercera i última zona validarà les tecnologies pre-comercials de generació eòlica.

Un equipament innovador i formador

"Amb aquest equipament, es pretén facilitar i promoure la investigació en totes les fases del desenvolupament d'un sistema d'energia eòlica marina flotant i d'altres tecnologies energètiques renovables en el medi marí", ha destacat Acció Climàtica en un comunicat que també destaca la tasca formadora d'investigadors i professionals dedicats a aquest àmbit innovador.

Per a l'investigador i responsable d'eòlica marina de l'IEC, José Luis Domínguez, el projecte posarà les bases per poder provar els prototips de les plataformes de desenvolupament d'aquestes infraestructures, però també per saber "què passa al mar" quan hi hagi molins. D'entrada, es planteja una primera fase amb dos prototips però n'hi podria arribar a haver fins a cinc amb una potència màxima d'uns 15 MW.

Per donar sortida a l'energia que s'obtingui durant les proves, es construirà una línia elèctrica subterrània de 66 kV que connectarà la plataforma amb el litoral, i per aquest motiu l'IREC ha obert el termini per rebre propostes d'institucions i empreses interessades en utilitzar les capacitats de la plataforma per a desenvolupar els seus projectes.