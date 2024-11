Entitats en defensa de l'habitatge de tot el món reclamen una estratègia comuna contra els fons voltor

Un total de 93 organitzacions de 22 països d'arreu del món s'han reunit en la primera Assemblea Popular Internacional d'Habitatge que se celebra fins diumenge a Barcelona. L'objectiu és definir una estratègia comuna per fer front als fons voltor i acabar amb el "model econòmic vampíric que extreu drets i expulsar la ciutadania de casa seva". Es tracta d'una cita que han impulsat la PAH, la Coalició d'Acció Europea pel Dret a l'Habitatge i la Ciutat i el grup de recerca Antropologia de les Crisis i les Transformacions Socials de la UB.

Els agents implicats confien que la trobada serà un "punt d'inflexió" en la lluita per l'habitatge i aposten per cercar mecanismes jurídics i impulsar accions de pressió institucional i de carrer. La trobada neix de la necessitat de fer front a un "enemic comú" que comparteixen totes les entitats en defensa de l'habitatge i que són els fons voltor o fons d'extracció. Ho ha explicat Juanjo Ramon, portaveu de la PAH, que ha apuntat que l'objectiu és dibuixar "estratègies conjuntes de com afrontar aquesta problemàtica".

La voluntat de les jornades és "aglutinar totes les lluites que enfronten els fons d'extracció"

En aquest sentit, ha dit que confia que ermeti anar més enllà i "aglutinar totes les lluites que enfronten els fons d'extracció". Ha lamentat que els governs no tinguin voluntat de frenar-los". Així mateix, ha defensat un nou model econòmic que "pensi en la gent i no només en l'economia d'uns pocs". Les jornades, que se celebren a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, inclouen xerrades per part d'experts en la matèria així com tallers i sessions formatives.

La previsió és que fruit de l'intercanvi d'experiències i impressions pugui redactar-se un manifest que es farà públic diumenge i que recollirà les línies estratègiques sobre les quals caldrà treballar a partir d'ara. Amb tot, Ramon ha avançat que hi ha una sèrie d'eixos prioritaris que ja estan sobre la taula, tot i que s'hauran de perfilar: "La pressió institucional i al carrer seria un, l'acció directa i veure quin mecanisme jurídic podem usar per combatre els fons d'extracció", ha enumerat.

Un problema estés arreu d'Europa

En aquest mateix sentit s'ha expressat Stella Muci, portaveu de la Coalició d'Acció Europea pel Dret a l'Habitatge, que aglutina 35 organitzacions d'una vintena de ciutats europees. Ha considerat "molt útils" les jornades impulsades per la PAH per "compartir experiències i cercar una estratègia conjunta". A més, ha dit que la "coordinació internacional" és totalment necessària i ha apostat "per construir accions col·lectives".

Muci ha assenyalat que la crisis de l'habitatge és "estructural" i ha apuntat que el principal problema que afecta tots els països és l'increment constant del preu del lloguer i l'elevat cost de l'habitatge i del sòl. Des del seu punt de vista, tots aquests factors estan connectats amb els actors financers i les polítiques públiques que "han convertit l'habitatge en un actiu rentable pels actors financers".

Luis San Martín, professor de la Pompeu Fabra i membre de la PAH, també ha carregat contra el model "d'economia vampírica" que l'únic que fa "és captar els diners dels ciutadans sense transparència per comprar tot allò que cal per viure i d'allà extreure'n beneficis". Ha aprofitat la jornada per llaçar un missatge de suport a totes les persones que estan veient com els seus drets són vulnerats per fons voltor i ha dit que igual que les entitats en defensa de l'habitatge van plantar cara als bancs, ara ho tornaran a fer amb els fons d'extracció.

"Volem dir-li a totes els ciutadans que cada dia tenen un salari més baix, però un lloguer o una hipoteca més alta que trobaran en la PAH, en els sindicats de llogaters i en els moviments per l'habitatge de tot el món uns aliats incondicionals", ha sentenciat. La cita també ha comptat amb la presència de representants d'organitzacions en defensa de l'habitatge d'altres punts del món.