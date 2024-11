L'Hospitalet suspèn durant un any la concessió de llicències per a pisos turístics

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat una moratòria d'un any per a l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic (HUT), hostals, pensions i albergs de joventut. Durant aquest temps, el consistori vol impulsar un nou pla d'habitatge que defineixi els usos permesos en el conjunt de la ciutat i que s'ajusti al decret llei aprovat per la Generalitat per minimitzar la presència del sector dels pisos turístics a Catalunya.

"Volem garantir que els habitatges es destinin prioritàriament a les famílies de la ciutat i no a un ús turístic", ha defensat l'alcalde de la ciutat, David Quirós. L'Hospitalet ja va aprovar el 2019 una modificació urbanística perquè els HUT només es poguessin ubicar en edificis sencers. Cal recordar que l'Hospitalet és un dels municipis declarats zona de mercat residencial tensat on es regula el preu del lloguer.



La mesura ha estat fruit d'un pacte entre el PSC i els Comuns. La moratòria adapta el règim urbanístic vigent al municipi, recollit a la Modificació puntual del PGM per a la regulació de les condicions d'emplaçament dels habitatges d'ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal.