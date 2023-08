Tremp suspèn la concessió de llicències per a pisos d'ús turístic durant un any

La proliferació d'habitatges turístics és una de les grans problemàtiques de bona part dels municipis rurals o de muntanya de Catalunya. En els darrers anys s'ha vist com han crescut de manera exponencial els pisos d'ús turístic en municipis tensionats pel turisme. Un d'ells és Tremp (Pallars Jussà), que ha decidit suspendre durant un any la concessió de llicències per a pisos d'ús turístic a l'espera d'una normativa que els reguli.

La mesura va ser aprovada en el ple de l'Ajuntament de Tremp de dilluns. Ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern, format en majoria pels set regidors de Compromís per Tremp -marca associada al PSC-, més els tres regidors de Junts i els dos d'ERC. El regidor d'Ara Tremp hi va votar en contra.

L'objectiu és garantir el dret a l'habitatge davant la falta d'habitatge de lloguer i encariment de preus

Actualment hi ha més d'un centenar d'habitatges destinats al turisme a la capital del Pallars Jussà. L'objectiu de la mesura és garantir el dret a l'habitatge dels veïns de Tremp davant la falta de pisos de lloguer i l'encariment de preus. L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha explicat que la suspensió de les llicències també pretén garantir la qualitat dels habitatges d'ús turístic" i "frenar la disminució del nombre d'habitatges de lloguer al municipi".

A banda, el consistori té previst encarregar una diagnosi per conèixer la tipologia d'habitatge que hi ha a Tremp, les diferents situacions en què es troba i la possibilitat d'accedir-hi, per tal de crear un Pla local d'habitatge.



El repte de l'accés a l'habitatge a la Catalunya rural

L'accés a l'habitatge és un dels grans reptes de bona part dels municipis rurals o de muntanya de Catalunya. La majoria comparteix un parc de cases envellit, amb molts immobles buits que requereixen una important inversió de diners per ser habitables i, sovint, topen amb la negativa dels propietaris de posar-los al mercat per a nous residents.

A aquestes problemàtiques els darrers anys s'hi ha unit la proliferació d'habitatges turístics a molts municipis de muntanya, que fa temps que estan mirant de posar en marxa algun tipus de regulació. Un bon grapat de pobles ja ho ha fet, com Vielha (Aran), Porrera (Priorat), Rialp (Pallars Sobirà) o Ribes de Freser (Ripollès). Ara, s'hi afegeix Tremp.