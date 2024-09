Entitats ecologistes demanen cancel·lar l'Aviation Week per la participació d'Israel

Diverses entitats i col·lectius ecologistes demanen la cancel·lació de l'Aviation Week perquè "hi participen empreses públiques i privades, israelianes i internacionals que s'estan lucrant amb l'actual situació de genocidi i ecocidi a la Franja de Gaza", i que "contribueix a la destrucció del planeta i les nostres ciutats". Alhora, demanen que traslladin a la societat catalana i a l'organitzadora britànica Informa Markets una "declaració pública fermament compromesa amb els drets humans de qualsevol activitat que es realitzi en el seu espai". La proposta està prevista del 22 al 24 d'octubre a la Fira de Barcelona de L'Hospitalet.

Segons argumenten, la setmana de l'aviació MRO també "contribueix a la promoció de la contaminació i l'escalfament global, la hiperturistització de les nostres ciutats i, també, del genocidi". El manifest Promovent el genocidi, destruint el planeta es dirigeix a l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i la Generalitat. Les entitats impulsores són el Centre Delàs, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Ecologistes en Acció, EndFossil BCN, XR BCN – Rebel·lió o Extinció i Zeroport, i admeten adhesions.



El text recorda que Israel està sent actualment investigat davant el Tribunal Internacional de Justícia (TJI) de les Nacions Unides per la comissió d'un crim de genocidi contra el poble palestí a la Franja de Gaza. "No sols és immoral que la Fira de Barcelona permeti la participació d'aquest tipus d'empreses, sinó que els integrants del consorci de la Fira podrien estar incorrent en greus vulneracions de drets humans i del dret internacional", adverteixen.

A més a més, sostenen que l'Aviation Week fomenta la indústria aèria, "l'impacte de la qual en l'escalfament global resulta enorme i no para de créixer any rere any". Ho contraposen al fet que Barcelona "es declara a l'avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic" i Catalunya pretenia ser "referent internacional" amb la llei. "No té cabuda la celebració d'una fira de promoció de la indústria de l'aviació que, a més d'empitjorar l'escalfament global, malmet enormement la salut", insisteix el text.

Empreses al punt de mira

El manifest assenyala empreses com Israel Aerospace Industries (IAI), assegurant que és 100% propietat del govern israelià, "una de les majors fabricants d'armes" del país i creadora del "dron assassí Heron", amb un "paper fonamental en els atacs" contra la Franja de Gaza. També carreguen contra TAT Technologies, proveïdora de les Forces Aèries israelianes i que els darrers mesos han incrementat els seus serveis al Ministeri israelià de Defensa, així com Qualtero, que també té a l'exèrcit israelià entre els seus clients, sempre segons el text.

També figuren en la llista de convidades "les majors empreses d'armament del món" i Boeing, "que proporcionen a Israel armes i altres equips militars". Igualment, s'han identificat 16 empreses que formen part de la cadena de subministrament dels avions F-35, un avió de combat que Israel està usant extensivament en els atacs actuals a la Franja de Gaza, afegeixen les entitats en l'argumentació.

Critica al turisme de fires

El comunicat també assenyala que el turisme de fires i congressos "és en gran part responsable" que més de 30 milions de persones visitin Barcelona anualment, ​​"una quantitat de visitants que resulta totalment desmesurada i exagerada" davant els 1,7 milions de persones que hi resideixen, diuen. "Massifica i privatitza la ciutat" i "té efectes negatius en tots els aspectes del seu funcionament", insisteixen, recordant alhora la celebració de la Copa Amèrica.