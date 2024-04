Entitats nord-catalanes exigeixen al Consell Departamental incloure Catalunya del Nord en la consulta pel canvi de nom

Entitats nord-catalanes han engegat una campanya aquest dimecres perquè el Consell Departamental dels Pirineus Orientals inclogui les denominacions "Catalunya del Nord" i "País Català" en la consulta que organitza per canviar el nom. El principal motiu que l'administració ha donat a les entitats per refusar-los és que el consell d'estat francès refusaria aquestes denominacions.

De moment, els impulsors de la campanya es reuniran amb representants del Consell Departamental per plantejar les denominacions. Les entitats critiquen que es descartin les denominacions que "més representen al territori" abans que la ciutadania pugui votar-les.

El Consell Departamental dels Pirineus Orientals prepara un procés participatiu per canviar el nom. Consideren que és una denominació que no representa al territori i per això han encetat un procés per tal que la gent pugui escollir un nom més representatiu. Per a diverses entitats nord-catalanes aquesta és una bona notícia que hauria de permetre "reflectir la identitat cultural" de la zona. Així ho explica el president de Catalunya Nord per la Independència, Hervé Pi, en declaracions a l'ACN.

Per això plantegen dues denominacions possibles: per una banda hi ha Catalunya Nord o Catalunya del Nord. Per a Pi, aquest és el nom que "més representa" al territori. Per altra banda, també proposen País Català, una denominació que s'ha popularitzat molt en els últims anys. El president de Catalunya Nord per la Independència recorda que hi ha molts pobles que han penjat cartells amb aquest nom als accessos i en cap cas ha ocasionat problemes.

"Preocupació" entre el teixit associatiu

Per a Hervé Pi, però, la decisió del Consell dels Pirineus Orientals de no acceptar aquestes propostes genera "preocupació" per al teixit associatiu nord-català perquè atempta contra els principis democràtics. El president de l'entitat recorda que hi ha un departament que es diu Occitània i en cap moment van trobar-se amb traves per part del consell d'estat. Per això no entendrien que ara s'oposessin a la denominació de Catalunya Nord.

Pi ha afegit que entén que la consulta no pot incloure "50 propostes de noms" per això ha defensat que hi hagi una tria amb les que tenen més suport. En el cas en què la de Catalunya Nord o País Català no aconseguís aquest suport entendrien la decisió, però s'oposen frontalment que es descarti de bones a primeres.