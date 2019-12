Confiança absoluta amb l’estratègia de la direcció. Aquesta és la principal conclusió que pot extreure’s del Congrés Nacional que Esquerra Republicana ha celebrat avui dissabte a Barcelona. En un moment clau per al futur polític de Catalunya i l’Estat, la militància ha tancat files entorn la cúpula del partit, que en boca del seu coordinador general, el vicepresident del Govern Pere Aragonès, ha instat el PSOE a “desplaçar la repressió” si vol descongelar les negociacions.



El conclave, que ha tingut lloc al Centre de Convencions del Fòrum de Barcelona, ha servit perquè els republicans reivindiquessin el seu paper en ares de buscar una sortida al contenciós que enfronta Catalunya i Espanya i assolir un govern de la Generalitat d’ampli espectre progressista que sigui favorable a l’autodeterminació. Dos objectius dels quals han fet referència Aragonès i la secretària general adjunta de la formació Marta Vilalta, el tàndem que pilota el partit en absència d’Oriol Junqueras i Marta Rovira, actualment a la presó i a l’exili respectivament.

Quan persistir és guanyar



En els seus parlaments, Aragonès i Vilalta han subratllat la responsabilitat que ERC afronta en l’actual context polític. Segons els màxims dirigents, els èxits assolits pel partit en les eleccions municipals del 26 de maig passat i, sobretot les del Congrés dels diputats del 10 de novembre, obliguen la formació a persistir en l’estratègia de la negociació. “Som aquí per fer polítiques en majúscules i assumir les responsabilitats que calgui per resoldre els conflictes i treballar per una República d’oportunitats per a tothom”, ha indicat Marta Vilalta, al torn que Pere Aragonès ha afegit: “Són temps complicats, però la gent ens ha votat per ser el trencagel de la repressió i ampliar les majories per aconseguir la independència i la justícia social”. "Això significa prendre decisions complexes, estar disposats a obrir camins, encara que això comporti moments d'èxits i uns altres en els quals els veurem lluny", ha afegit el coordinador general del partit.



Pels màxims dirigents republicans, lluny de pensar que la repressió hagi afeblit l’independentisme, aquesta ha reforçat la seva convicció que la millor manera de garantir els drets i les llibertats és assolir la plena sobirania de Catalunya. “Fa 88 anys que caminem a espatlles de gegants i, malgrat això, ens toca continuar, ja que és l’única forma de guanyar”, ha afirmat Vilalta. També Aragonès ha insistit que “alguns creien que ens escapçarien, però estem més forts, units i disposats que mai a lluitar pels drets, la dignitat i les llibertats de tothom”.

Ampliar les complicitats



Com era previsible, el Congrés d’ERC, al qual han assistit 1.700 militants, ha ratificat el pla d’acció política que, sota el nom ‘Pilars de la República’, ja havia estat aprovat en el marc de la Conferència Nacional celebrada l’estiu del 2018. Un document que preveu consolidar el partit com a “pal de paller d’una propera hegemonia de les esquerres catalanes” i promoure “una negociació bilateral amb l’Estat per desbloquejar el conflicte polític”. També ha prosperat sense problemes la reforma dels Estatuts, la qual cosa reforça una direcció paritària que, en la seva majoria, integren nous perfils d’entre els 30 i els 45 anys.



Amb el títol 'Enfortim-nos per tornar-hi; enfortim-nos per guanyar', el 28è Congrés Nacional d’ERC ha esdevingut un pur tràmit en termes organitzatius i estratègics, fins a l’extrem que les esmenes que apostaven per rebutjar la investidura de Sánchez si l’Estat no reconeix l’autodeterminació de Catalunya o que citaven de manera explícita la via unilateral per assolir la independència, han estat rebutjades per la militància.



Fora d’això, el Congrés ha reservat part de la sessió per emetre un àudio d’Oriol Junqueras i una intervenció per videoconferència de Marta Rovira, que des de Ginebra ha exhortat ERC a aprendre les lliçons del passat i, amb l’objectiu de fer possible un nou referèndum, guanyar legitimitat entre la societat catalana però també en l’esfera internacional. Un fet que, segons Rovira, exigeix al partit “ampliar la representació política a les urnes i recuperar el fil invisible de complicitats amb altres institucions i moviments socials de Catalunya”.

Moral de victòria



Les proclames de suport als dirigents d’ERC represaliats -en al·lusió a Junqueras, Rovira, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i als exconsellers Meritxell Serret, Raül Romeva i Dolors Bassa- han posat el to més emotiu d’un Congrés balsàmic, només interromput pels crits de llibertat i independència que els presents han entonat al llarg de les intervencions.



Amb tot, el conclave ha consolidat la posició central dels republicans en el panorama polític. Una centralitat que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’atorgar immunitat a Junqueras per exercir com a eurodiputat i el sondeig publicat ahir divendres pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), en què situa ERC com la llista més votada a la cambra catalana en passar de 32 a 39 diputats, no fa sinó reforçar-se. Amb aquesta “moral de victòria”, en paraules de Pere Aragonès, la formació independentista espera els moviments que pugui fer el PSOE de Pedro Sánchez, a qui ara toca moure fitxa.