ERC demana a Sánchez, Marlaska i l'exdirector del CNI que compareguin per les declaracions de Villarejo sobre el 17-A

ERC ha demanat les compareixences al Congrés del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán arran de les declaracions de l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo sobre el 17-A. El comissari jubilat ha afirmat aquest dimarts en seu judicial que els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017 van ser un "error greu" del CNI, que volia donar "un petit ensurt a Catalunya".

Rufián ha afirmat que l'executiu espanyol "no pot callar"

En una piulada a Twitter, Rufián ha afirmat que l'executiu espanyol "no pot callar" i ha exigit "explicacions immediates". Per això els republicans han registrat aquest dimarts les tres peticions de compareixença a la comissió d'Interior de la Cambra baixa per "esclarir i prendre mesures" sobre les declaracions judicials de Villarejo. Rufián també ha afirmat que ERC reactivarà les comissions d'investigació sobre el 17-A "presentades i vetades".

Villarejo ja havia apuntat a la responsabilitat del CNI el 15 de gener del 2021 quan va declarar en un judici on estava acusat de calúmnies contra Sanz Roldán. Va afirmar que una font "molt important" havia avisat el CNI d'un "possible risc" d'atemptat a Barcelona, però "el CNI va dir que no era fiable" perquè "havia treballat per a ells, però en realitat era un espia marroquí".



En aquesta ocasió, però, l'excomissari apunta directament a la intencionalitat del que va ser director del CNI. Segons el seu relat, Sanz Roldán va cometre "un error greu" perquè "va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya". Ho ha afirmat durant el judici de tres de les branques del cas Tándem que té lloc a l'Audiència Nacional i que jutja diversos dels encàrrecs que l'excomissari va dur a terme.



La seva declaració apuntala les informacions sobre la vinculació del CNI amb els atemptats, malgrat que aquesta branca no es va investigar durant el judici que va acabar a principis de 2021 a l'Audiència Nacional, on Villarejo, malgrat les peticions d'algunes acusacions, no va testificar. Tot plegat després que aquest diari donés a conèixer el 2019 la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI.