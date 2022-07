ERC emplaça JxCat a escollir algú que assumeixi les funcions de Borràs

La portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta, s'ha negat a valorar la compareixença de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, perquè no vol "alimentar dinàmiques" que els "allunyen de ser útils al país" i de "bastir consensos per assolir objectius compartits". "Dies com avui no ens agraden. Que en el Parlament es posi el focus en el soroll, l'espectacle la discòrdia i l'enfrontament", ha remarcat Vilalta, que s'ha limitat a emplaçar Junts a escollir algú per assumir les funcions de Borràs. Mentrestant, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ocuparà la presidenta de forma "interina", ha confirmat Vilalta.

"Estem disposats a parlar amb Junts, a escoltar quin possible acord volen per intentar ser fidels a l'acord"

ERC ha instat Junts a fer "propostes per garantr l'acord de coalició i les atribucions de la presidència que li pertoquen". "Estem disposats a parlar amb Junts, a escoltar quin possible acord volen per intentar ser fidels a l'acord", ha dit Vilalta al faristol del Parlament després que la Mesa l'hagi suspès per l'obertura de judici oral contra Borràs pel cas de la ILC. Segons la portaveu d'ERC al Parlament, Junts encara no ha posat cap proposta sobre la taula.

Amb tot, Vilalta ha assegurat que Vergés exercirà de presidenta possible "de la millor manera possible" i ha defensat que la Mesa del Parlament ha actuat amb "coherència i responsabilitat" suspenent a Borràs tot aplicant l'article 25.4 del reglament que preveu aquest pas quan s'obre judici oral a un diputat per delictes vinculats a la corrupció.

La diputada d'ERC Najat Driouech intervenint al ple del Parlament el 29 d'abril del 2021. — Sílvia Jardí / ACN

Insults racistes a la diputada Driouech: "Mora de merda!"

D'altra banda, ERC ha denunciat insults racistes contra la seva diputada Najat Driouech de part del grup de suport a Laura Borràs, presidenta del Parlament suspesa. Els fets han passat aquest dijous al migdia davant l'edifici de la institució, on unes 300 persones s'han concentrat per donar suport a Borràs, convocades per un grup de suport seu. Segons fonts d'Esquerra consultades per l'ACN, algunes persones que hi havia a la concentració han cridat contra Driouech, quan la diputada abandonava l'edifici: "Mora de merda!". D'entre les persones que s'han reunit davant el Parlament per donar suport a Borràs també s'han escoltat continus crits contra la premsa.

Els i les manifestants han protestat contra la suspensió de Borràs pel cas de les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Convocats a través de les xarxes socials, el grup de suport a la presidenta del Parlament ha reivindicat la "innocència" de la dirigent política i han assegurat que el judici oral que ha obert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "és una farsa". També s’han cantat consignes contra ERC, la CUP i contra la premsa.



Abans de les 12 hores, Borràs ha sortit a saludar els concentrats per agrair-los el suport i ha estat rebuda entre aplaudiments i càntics. La presidenta ja suspesa ha sortit a quarts de quatre de la tarda del Parlament, i ha tornat a acostar-se a la concentració per abraçar-se amb la gent que hi havia.



Laura Borràs saluda els manifestants congregats a les portes del Parlament per donar-li suport minuts abans que comenci la reunió on tots els membres de la Mesa menys els de JxCat demanaran suspendre-la com a presidenta de la cambra @Diari_Public pic.twitter.com/h3MSPL8p1e — Emma Pons Valls (@emmpons) July 28, 2022

La CUP justifica la suspensió, mesura "temporal i reversible"

Riera (CUP): La millor resposta a la "repressió política" és la "transparència, la exemplaritat i la referencialitat"

El diputat de la CUP Carles Riera ha justificat la suspensió de la fins ara presidenta del Parlament, Laura Borràs, com a mesura "temporal" i "reversible" fins que hi hagi una sentència en el cas de presumptes irregularitats en la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes. En declaracions als mitjans, Riera ha argumentat que la millor resposta a la "repressió política" és la "transparència, la exemplaritat i la referencialitat". "Atès que no ha volgut fer el pas al costat, hem assumit l’aplicació de l’article 25,4 del Reglament que la suspèn de forma temporal i reversible de les funcions i responsabilitats". Riera ha dit que aquest fet no suposa "l’assumpció de la culpabilitat" i ha defensat la "presumpció d’innocència".

Riera ha denunciat que el país pateixi un context de "repressió selectiva contra l’independentisme". Tot i això, ha recordat que el cas que afecta a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, no és un esdeveniment de "naturalesa política" sinó que té a veure amb "la gestió de recursos públics". "Hem demanat a la presidenta que assumís l’aplicació de l’article 25,2 del Reglament i fes un pas al costat. Atès que no ha volgut assumir-ho, hem decidit aplicar el 25,4", ha detallat.

Cid (ECP): "Mai hauria d'haver estat presidenta"

Per la seva banda, En Comú Podem ha acusat Junts i la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, de situar "els interessos partidistes" per damunt dels del Parlament. En una roda de premsa posterior a l'anunci de la suspensió, el portaveu de la formació, David Cid, ha qualificat el discurs de Borràs de "lamentable", tot remarcat que la dirigent de Junts "mai hauria d'haver estat presidenta" de la cambra per la seva implicació en el cas de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En aquest sentit, Cid ha assegurat que el cas de Borràs "no és persecució política" sinó "corrupció" i ha reconegut que ha sentit "vergonya aliena" per la situació.

Ciutadans exigeix un ple per escollir nova presidenta

El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigit la convocatòria d'una "ple específic" per escollir un nou president i evitar una situació d'"interinitat". A més, Cs demanarà la "reprovació" de la presidenta suspesa, Laura Borràs, pels seus "menyspreus a la institució". Així, Carrizosa ha acusat Borràs d’abocar la institució a "la inestabilitat". Cs diu que només exigeix que el substitut de Borràs no sigui "un delinqüent" i que sigui "president per a tots els catalans". "Són els únics dos requisits per sortir d'aquesta situació d'interinitat en què ens vol ficar la senyora Borràs", ha dit.

Roldán (PP): "No podem permetre que el camp de batalla siguin les institucions"

La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, ha demanat als partits independentistes que deixin a un costat la seva "guerra caïnita". En una roda de premsa a la cambra, després que la Mesa hagi suspès Laura Borràs dels seus drets i deures com a presidenta, Roldán ha afegit: "No podem permetre que el camp de batalla siguin les institucions". La dirigent del PPC ha lamentat una nova "jornada nefasta" de la política catalana al Parlament. Roldán ha afegit que la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés (ERC), assumirà les funcions de presidenta en funcions. Això, segons ha advertit, obrirà una nova "batalla interna" entre els socis de Govern. "Que deixin la guerra a un costat", ha reclamat Roldán.