Laura Borràs, suspesa com a presidenta del Parlament

La líder de Junts per Catalunya Laura Borràs ha tingut un bany de masses entre els seus simpatitzants abans d'entrar a la reunió de la Mesa de la qual n'ha sortit suspesa de les seves funcions com a presidenta del Parlament i com a diputada. Amb el suport de PSC, ERC i la CUP -tots els membres de l'òrgan menys els de Junts-, la demanda de suspendre-la ha tirat endavant després que aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li obrís judici oral per prevaricació i falsedat documental. Segons el reglament de la Cambra, un diputat amb judici obert per causes de corrupció s'ha d'apartar, però davant la negativa de Borràs de fer-ho voluntàriament, els partits han forçat el moviment en una jornada d'expectació mediàtica, retrets i corredisses al Parlament.

Riera ha confirmat la decisió, que la suspèn de manera provisional, temporal i reversible

La reunió de la Mesa s'ha celebrat a porta tancada durant prop de dues hores i sense la presència de Borràs per evitar conflicte d'interessos. En acabar, el secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP, Carles Riera, ha explicat que han aplicat l'article 25.4 del reglament, que la suspèn del càrrec de manera provisional, temporal i reversible fins que hi hagi sentència. "Ens regim per dos principis inseparables: no a la repressió i no a la corrupció", ha afirmat.

Riera ha apuntat que el judici obert a Borràs no és per fets de "naturalesa política" sinó referents a la gestió de recursos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), tot i que ha rebutjat estar fent ús d'una suposada "presumpció de culpabilitat" i ha defensat simplement haver aplicat el reglament.



A continuació, Borràs ha fet unes declaracions molt dures, sobretot en referència als partits independentistes, a qui ha acusat de vestir-se de "jutges hipòcrites" i actuar "en sincronització" amb el poder judicial per apartar-la del càrrec. Borràs ha reiterat la seva innocència, com d'altres vegades, i ha afirmat que l'article del reglament pel qual se l'ha suspès és una "anomalia democràtica", aprovat sense convalidació jurídica.

La líder de Junts ha afegit que això, sumat a la "lleugeresa" amb què considera que se li ha aplicat, consuma un "atropellament democràtic" que vulnera els drets fonamentals. "Avui s'ha debilitat la institució, deixant-la desproveïda de la presidència. Però jo no renuncio, no em doblego, no m'han vençut", ha afirmat.



Tot i l'amenaça de pluja i la calor de finals de juliol, uns 300 simpatitzants s'han congregat a les portes del Parlament per donar suport a Borràs, a qui han rebut amb crits de "Presidenta, estem amb tu", "Laura Borràs, Laura presidenta", consignes a favor de l'1-O i de l'expresident Carles Puigdemont, així com càntics en contra dels tribunals i també dels mitjans de comunicació.

Borràs ha sortit de la Cambra a saludar-los acompanyada del seu nucli dur, l'omnipresent diputat i assessor Francesc de Dalmases -que la setmana passada va protagonitzar una polèmica per escridassar una periodista que havia entrevistat Borràs- i la secretària de la Mesa Aurora Madaula. També li han donat suport l'expresident Quim Torra i el secretari general del partit, Jordi Turull, així com d'altres membres i diputats de la formació.



Visiblement emocionada, Borràs ha estat una estona saludant i agraint el suport als manifestants enmig d'una gran expectació, tant dels propis simpatitzants com de la premsa. Abans d'entrar altre cop al Parlament, Borràs s'ha abraçat amb la seva filla, que ha acudit a la institució per donar-li suport en les seves últimes hores com a presidenta de la Cambra.

Després d'això, Borràs ha entrat a la reunió de la Mesa, conformada per dos membres de JxCat, dos d'ERC, dos del PSC i un de la CUP. Minuts més tard, n'ha sortit per conflicte d'interessos i la junta ha prosseguit sense ella el debat sobre la seva suspensió. Tots els membres, menys Madaula, de Junts, han reclamat aplicar l'article 25.4 del reglament de la Cambra. El reglament estipula que quan s’obre judici a un diputat per causes de corrupció, aquest ha de deixar l’escó, preferentment de manera voluntària (article 25.2), però l'article 25.4 permet que s'executi la decisió de manera forçada en cas de no ser així.

Situació inèdita al Parlament

La Fiscalia li demana sis anys de presó, 21 anys d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L'acusa d'haver adjudicat directament i de forma irregular a un amic seu informàtic 18 contractes menors per valor de més de 300.000 euros.



La suspensió forçada de Borràs sumeix en la incertesa el seu futur però també el del propi Parlament, en una situació d'interinatge inèdita fins el moment i sense que se sàpiga encara qui podria agafar-li el relleu de manera provisional. També és una incògnita si la decisió tindrà conseqüències en els equilibris del govern amb ERC, una qüestió sobre la qual pesa la pròpia divisió dins de Junts, tot i el suport "sense fissures" a Borràs expressat de portes enfora.