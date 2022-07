Borràs no dimitirà pel seu cas judicial: "No he fet res punible penalment i no em penso rendir"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha deixat clar que no dimitirà si la Fiscalia decideix obrir-li judici oral per diversos delictes de corrupció, una possibilitat que es preveu imminent i que segons el reglament de la cambra hauria de comportar la seva destitució. "No he fet res punible penalment i no em penso rendir", ha afirmat en una compareixença en solitari al Parlament en què ha defensat la seva innocència.

Borràs al·lega que l'article 25.4 vulnera la presumpció d'innocència

Borràs afronta un moment decisiu en la seva carrera política, poc després de ser escollida també presidenta de Junts per Catalunya. La Fiscalia es podria pronunciar la setmana que ve sobre si li obre o no judici oral per malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document mercantil per fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segons l'article 25.4 del reglament del Parlament, quan s’obre judici a un diputat per causes de corrupció, aquest ha de deixar l’escó i, per tant, els càrrecs.

En la seva compareixença, Borràs ha enumerat una sèrie de raons per les quals no té "cap intenció de fer el pas el costat" que li reclamen la majoria de formacions polítiques, incloent, de manera menys explícita, ERC. "Soc innocent. No he comès cap delicte. Qui al·lega que prioritzi el prestigi de la institució vulnera la presumpció d'innocència i omet l'existència de la repressió", ha afirmat, en referència a una declaracions que va fer l'expresidenta de la cambra Carme Forcadell. Borràs ha parlat de "presumpció de culpabilitat" per "eliminar una adversària política".

Equilibris parlamentaris

La decisió de la Fiscalia suposarà també un punt d’inflexió per ERC i la CUP, que s’hauran de posicionar sobre si donen suport a Borràs o la deixen caure, com han deixat entreveure en les últimes hores. En qualsevol cas, tot plegat desencadenarà l’enèsim enfrontament entre els partits independentistes i afectarà també el si del Govern.

L'article 25.4 va ser aprovat amb els vots de tots els grups menys el PP

"Aquest cas no hauria arribat tan lluny si no fos per qui soc i pel projecte polític que represento", ha reblat Borràs, que ha negat voler ser absolta pel fet de ser independentista però ha rebutjat que s'avali l'activitat judicial per apartar-la. Borràs ha apuntat que el seu cas va començar amb una "investigació prospectiva", en què es va començar a indagar "no sobre uns fets sinó sobre una persona", i que el cas està ple "d'irregularitats processals".



L'argument de la repressió a l'independentisme ha estat el que ha defensat el seu partit, Junts, des de l'inici dels moviments judicials. Precisament, demanen que es respecti la presumpció d’innocència i no se la destitueixi abans que hi hagi una sentència. Això, però, requeriria una votació en què ERC i la CUP s'haurien de posicionar a favor de Borràs, degut a l'article vigent del Parlament, introduït al reglament amb els vots de tots els grups menys el PP.

Borràs ha defensat que l'article 25.4 "vulnera la presumpció d'innocència", una tesi avalada pels lletrats, i per això demana que "no es vulneri". "He dit sempre que no he comès cap delicte, per això no em sento interpel·lada per un article que parla de comissió de delictes", ha sostingut. El reglament "està ple de llacunes i imprecisions" i en diverses ocasions s'ha hagut d'interpretar o reinterpretar, ha afegit. "Denuncio que se'm vulgui condemnar abans de ser jutjada", ha conclòs.