El TSJC conclou la instrucció de la causa contra Borràs quan era directora de la ILC i la deixa a un pas de judici

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs la instrucció de la investigació contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i altres persones per possible malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document mercantil a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ara la Fiscalia té deu dies per demanar l'arxivament o noves diligències, o presentar l'escrit d'acusació i demanar l'obertura de judici oral. La defensa pot recórrer davant del mateix TSJC. La també presidenta de Junts per Catalunya queda, per tant, a un pas de judici.

La causa investiga suposats contractes irregulars quan Borràs dirigia la ILC del 2013 al 2017. Segons el TSJC, Borràs hauria adjudicat indirectament i de forma arbitrària a un conegut seu 18 contractes per més de 300.000 euros relacionats amb la web de la institució.

Aquesta és la segona interlocutòria de finalització de la instrucció que dicta el magistrat del TSJC, després que la primera fos revocada perquè faltaven algunes diligències per practicar. En l'escrit, de 33 pàgines, el magistrat explica que Borràs va ser nomenada directora de la ILC el gener del 2013. Aquell març la junta de govern de l'òrgan va aprovar la creació d'una web, unificar en un sol espai totes les activitats organitzades o subvencionades per la ILC i publicitar les activitats a Facebook i Twitter.



Entre el març del 2013 i el febrer del 2017 la ILC va adjudicar, per mitjà de la seva directora, 18 contractes menors relatius a la programació manteniment de la web de la institució. D'aquests, sis van ser adjudicats a Isaías H. per un import global de 112.503 euros, sis a Xarxa Integral per 101.035 euros, tres a Freelance per 54.437 euros, i tres més a tres professionals i empreses diferents per uns 62.000 euros. La contractació va pujar a un total de 330.000 euros, dels quals la ILC per sí mateixa o a través de l'ICO en va satisfer 309.000.

Borràs va proposar la contractació i va aprovar la despesa

El magistrat instructor del TSJC recorda que en els 18 contractes menors Borràs va proposar la contractació, va acordar l'adjudicació, va aprovar la despesa, va certificar l'execució del servei, va conformar la factura corresponent i va autoritzar finalment el pagament, excepte en un contracte del 2015 que no es va pagar perquè no es va presentar la factura.



Els contractes s'agrupen en quatre unitats funcionals: creació i desenvolupament del portal web de la ILC, web dedicada a l'Any Vinyoli, nova plataforma virtual Què llegeixes i web dedicada a l'any literari Ramon Llull.

Tot i no ser exigible en els contractes menors, els de menys de 18.000 euros, el Departament de Cultura aconsellava la petició de tres pressupostos a diferents proveïdors. En el cas de la ILC era la directora qui contactava amb els proveïdors que poguessin estar interessats.

En l'època de Borràs al capdavant de la ILC se i va recomanar evitar sempre el fraccionament de l'objecte del contracte

L’informe definitiu de control de la contractació menor de la ILC corresponent al 2013 emès per la interventora del Departament de Cultura, després de constatar que Isaías H. i Xarxa Integral havien resultat adjudicataris de dos i tres contractes menors respectivament i d’acceptar les al·legacions exculpatòries de Borràs respecte d'un contracte, va recomanar evitar sempre el fraccionament de l’objecte del contracte.



El 2014 l'informe va expressar dubtes sobre la continuïtat d'un contracte adjudicat a Isaías H. respecte a un contracte de l'any anterior, tot i que Borràs havia al·legat que "el portal en la seva versió anglesa és completament nou". Dels anys 2015 i 2017 la interventora no va descriure irregularitats rellevants. Però un informe de la Sindicatura de Comptes del 2020 va dir que dos contractes menors adjudicats a Isaías H. el 2016 i el 2017 van vulnerar la llei de contractes del sector públic perquè hi havia reiteració de l'objecte dels contractes.

Converses interceptades

La interlocutòria inclou converses telefòniques interceptades a Isaías H. on admetia cert temor que l'aplicació de l'article 155 a la Generalitat la tardor del 2017 fes treure a la llum els "marrons" que ell tenia amb la "jefa" Borràs perquè en els contractes amb la ILC ell presentava "dos pressupostos bons i quatre de no bons". "El pitjor és si la Borràs deixa de ser directora", conclou. També hi ha correus electrònics entre Isaías H. i Borràs on admeten que el mateix proveïdor no pot facturar per conceptes diferents durant el mateix any i es fan tres pressupostos de menys de 18.000 euros. "Ja puc començar a trucar portes perquè em facin factures, ja que haig d'embolicar a algú", conclou l'informàtic.



Més endavant, Isaías H. diu: "el pressupost del portal l'he fet contemplant els 40.000 euros; entenc que serà a l' hora de facturar que es faran les pertinents particions de no més de 18.000 euros". "Se'm fa estrany i complicat haver de fer aquest trapi; ja sé que és el que hi ha, però posa't al meu lloc, haver d'embolicar varies persones perquè em facin factures de 3 quilos!". "Estaria bé que em confirmessis si no hi ha una altra manera de fer-ho, diguem-ne més elegant", acaba demanant.

Borràs li va respondre que "el pressupost ha de quedar com si fóssiu professionals independents per als totals que no poden superar, com ja saps, els 18.000 euros més IVA. Si veuen que el que s’ha fet és fraccionar un encàrrec complet en diferents paquets és quan llavors pensen que hi ha una infracció. La qüestió és fraccionar, doncs, cadascun dels conceptes per a que quedi clar que són com parts que cal anar acoblant conjuntament. Finalment, sobre el tema de diversificar les factures, el problema està en què, les hauríem de fraccionar per any. Intervenció no permet que hi hagi més encàrrecs de 18.000 per any. Ja he preguntat el tema Cooperativa, com si fóssiu diversos els que hi esteu afiliats i m’ho estan mirant. Però m’han avançat que creuen que no, perquè al capdavall ells paguen a un ens que seria el mateix, la cooperativa, encara que després us ho repartiu entre 2 o entre 100. A qui es lliuren els diners és a la coop. Entens?".



En altres converses, Borràs i Isaías H. seguien concretant com anar presentant pressupostos i factures i cobrar-los per diferents vies.